培養身體能力，自信面對精彩未來

2019-10-03 10:28 文／ 雲門教室



「教育的長遠目標，是打開每個人自我內在世界探索的機會，開發覺察與反省的感知，累積與世界溝通的能力。」陪伴無數家庭走過青少年的成長之路，精神科醫師，同時也是知名作家的王浩威醫師觀察到孩子建立自信的開始，大都來自於父母的肯定與讚美。

自信，點燃「我想要更好」的熱情

「仔細觀察孩子成長的過程，每當他學會翻身，會爬，父母都興奮的像啦啦隊一樣，大聲歡呼，而受到鼓勵的孩子也更勇於挑戰。」王浩威醫師分享，可是曾幾何時，當孩子漸漸成長，父母的肯定和掌聲卻越來越少。

尤其是過去華人社會的民情與文化背景，延伸出許多有趣的家庭現象，例如：望子成龍，望女成鳳的心態下，讓父母對於孩子的學業表現要求勝過一切，貶抑大過於肯定。王浩威分享，「許多父母會把自身對未來的不安全感投射到孩子身上，擔心孩子學得不夠多，表現得不夠好，無形之中，反而導致孩子逐步闔上主動學習那扇門。」

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一次偶然的機緣下，王浩威遇到一位過去曾因專注力不足影響學習，在父母陪伴下尋求協助的孩子，如今已是高中生的他，充滿活力，神采飛揚。「很高興看到孩子沒有因為過去的情緒挫折而失去探索與學習的興趣，原來在他爸爸的鼓勵下，多年來持續練習打籃球，滑雪，從身體的平衡與運動中找到自信。」

父母的陪伴與鼓勵，是孩子快樂成長的關鍵。「動身體」，是打開感官的方法之一，也最直接不繞路。感官知覺，是身體的一部分，探索的起始點，其實都從身體出發。在動身體過程中，由內而外，由外往內，感知身體的能力，隨之而來的自信更啟發了孩子「我想要更好」的熱情，讓他有信心面對成長階段的各種挑戰，展現活力。

坐而言不如起而行，動身體的最佳展現

許多父母一邊擔憂變化快速的世界，對孩子充滿挑戰與衝擊，一方面不斷思考該如何幫助孩子蓄積各種能力，發掘新的機會。

而過往的學習比較重視大腦力，目的性較高，因此讓許多孩子以為凡事要有誘因，才願意嘗試，比方說考試會考，才願意花時間讀，一旦不再注重考試，便失去了學習的目標及方向。這類型學習模式下成長的孩子，創造力與應變能力的練習較不足夠，容易會有無法適應環境的快速改變，挫折感較重的心理現象。

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「機會，是指新的需要，就是過去沒有用，現在突然變有用的。」王浩威指出，想讓孩子勇敢面新事物，對未來充滿好奇，培養感知力與跨域力是首要，「最好的方式就是讓孩子培養各種身體能力，發展出『行而後知』的學習。」

例如學習游泳，光是了解游泳的知識原理，都不如身體力行，下水好好游一趟，更能快速掌握訣竅。讓學習不再是紙上談兵，而是以實際行動，喚醒與生俱來的能力，再透過身體的反覆練習，將各種能力保存在身體裡，一起長大。

根據雲門舞集舞蹈教室2018 年《躍動身體的影響力：身體白皮書Ⅲ——律動生活5大能力》報告中發現，有運動習慣的族群在感知力跨域力和探索力方面的表現，較沒有運動習慣的人來得高，尤其是運動類型超過3 種以上的人，表現更加傑出，可見多元且持續的動身體習慣，在競爭多元的世代裡，更能明顯展露獨特的自我價值。

常擁抱，勤運動，做一個有感覺的人

想從小培養孩子的感知力，啟發覺察能力，可以從習慣擁抱，以及培養長期運動習慣開始。

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「擁抱是一種感覺的傳遞。」王浩威指出，孩子成長過程被擁抱的經驗如果比較少，容易不安，身體常會處在一種戒備的情況下。「從小習慣擁抱的孩子，他的身體反而是比較輕鬆的。身體輕鬆了，感知，覺察的能力也會增加。不只是孩子，其實連大人也需要經常擁抱。」

此外，越來越多的觀察與研究顯示，長期保持多種運動習慣的人對於身體的協調，掌控能力較佳，遇見多元新事物願意去連結，感知，練習，在與人互動與交往的主動性與包容度也較明顯。

隨著「108課綱」正式上路，如何培養孩子的核心素養，跨領域學習能力及終身學習的能力顯得尤為重要。身處全球化，資訊化與知識化的時代，一旦擁有不怕失敗的自信，以及主動一再試的創造力，自然能將未知的挑戰，視為好玩的磨練。讓一個問題，不只對應一個答案，而是充滿各式可能。