AI來了！正是更新探索力與感知力的好時機

2019-10-03 10:28 文／ 雲門教室



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已故物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking）曾說：「AI可能是我們文明歷史上最偉大，或是最糟糕的事件。」隨著AI技術的成熟，越來越多工作能被機器取代，所有人都在問：「未來工作在哪裡（是什麼）？」全世界都在尋找「未來（明日）教育」的成功模式。

讓孩子成為知識的創造者

國際能力評比的資優班芬蘭，2017年全新課綱上路，正式打破學科界限，培養跨界能力。芬蘭並不是單一個例，現象跨域學習（phenomenon-based learning）也是全世界的教育趨勢：打破固定時數主題教學，把不同學科整合放在一個現象當中，學習主題通常由孩子主導，譬如談及生命，死亡，可以把學習內容帶到生物，語言，藝術，文學等，學習時間自主的自主性學習，不再以分數評價，而以學習成果來評量學生，為了替孩子更好的準備未來。

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海量知識與大數據時代，學生不該只是教育的被動消費者，更是知識的創造者，透過互動教學技術的進步，連結真實世界，感受並探索知識，研究問題並解決，最後產生自我獨特見解。MIT程式之父米契爾．瑞斯尼克主張最好的學習方式，就是幼兒園的4P學習法：一起追隨熱情Passion，玩轉專案Projects，和同伴Peers，一起開心玩Play。

掌控科技，成為更好的人

「AI在許多分析型的工作已經明確的擊敗我們……但是，工作能力並不是我們之所以成為人的原因。身為人類的獨特之處，是因為我們有愛的能力。」三十多年來致力研究AI的創新工廠創始人李開復，在2017年臺大畢業生演說中，指出人工智慧的弱勢：AI 無法愛與感受，它也無法感性自由的創造與創新。

換句話說，想讓孩子能夠在未來職場上跟人工智慧比拚，最好的機會，就是培養他「成為一個更好的人」——停止背誦「快速到期」的知識，不再用考試成績來評量孩子，而是跟隨孩子的天賦，讓他自由探索與感受，探索的起點，是跟更多的人，事，物建立「連繫」（connection），與他（她，它，牠）建立關係(relationship)。

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為了建立更緊密的關係，得先經歷「相互了解」的過程，激發「好奇心」，鼓勵人離開原點進入未知（人的潛能和可能性總在未知的領域），不依循既有公式，勇敢挖掘不同面向。同時把AI當成最好用的魔法棒，在發揮探索力與感知力的同時，運用它的力量來讓自己的學習，讓生活或工作更加有效率。

面對未來人才的能力養成，芬蘭赫爾辛基大學教育科學院教育心理學教授克絲蒂・隆卡（Kirsti Lonka）在親子天下舉辦的2019年教育創新國際年會中指出，芬蘭認為學生在21世紀應該有7種橫向、跨領域的素養，包含：思考和學習如何學習，理解跨文化、溝通表達的能力，照顧和管理自己的生活，理解與運用多元素材，用數位工具的能力，工作生活的能力與創業精神，參與、投入並打造永續的未來等。這些面向與臺灣正式上路的「108課綱」訴求不謀而合。