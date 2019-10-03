自信，自學，展開與世界的連結

2019-10-03 10:28 文／ 雲門教室



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資訊匯流的時代，科技創新一日千里，顛覆典範，打破規則，連學習的樣貌也和過去大不同。該如何引導孩子從生活出發，培養自信，自學，擁有迎向未來的能力？

假設式的想像一下：20年後，我們的孩子將面對什麼樣的挑戰？有多少工作已經消失？有多少價值觀，模式與社會秩序重新被建立？

未來必須具備的能力

為了因應如此劇烈的變革，世界各國的教育思維也不斷在改變。馬來西亞在中學階段就會開始給予孩子一系列的生存教育課程，教他們劈柴，煮飯，織毛衣等生存技能。日本有不少學校也設立勞動場所，希望讓孩子學會吃苦，懂得生存。

在西方國家，瑞士的家長從小培養孩子自食其力的能力。美國的中學生，不論家中貧富，除了幫家裡的庭院修剪草坪，分擔家務外，也常靠打工賺零用錢。西方的家長從小就鼓勵孩子累積生活經驗與能力，然而面對科技匯流、快速變遷的時代，光有生存能力，或許還不夠。

擁有20年美日教育現場經驗的教育專家船津徹，在所著作的《世界標準教養法》一書中，歸納整理出值得現代父母參考的教養心得，認為孩子未來還必須具備：自信，思考能力與溝通能力。

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鼓勵孩子自信，思考與溝通

觀察東西方的教養模式，船津徹指出，自信是推動一切的原動力，家長要學習尊重孩子的自主性，放手讓他嘗試他自己想做的事，幫孩子累積「靠自己努力也能成功的經驗」，擁有「我辦得到」的自信。無論未來環境如何變化，也不會感覺灰心失志。尤其，當看見孩子有所突破與改變，家人更該在第一時間表達肯定與讚美，給予正面的有力支持。

如今，我們每天的生活都有新觀念，新發現，顛覆既有的想像認知。面對龐大的資訊，無論大人或孩子，都必須具備自行思考與判斷的能力，才能因應未來變化。過去，教育模式著重在知識的灌輸，目的是教孩子找尋正確解答，家長應該鼓勵孩子持續自我學習，思考如何活用知識，嘗試解決沒有正確答案的問題。

此外，良好的溝通能力也是幫助孩子融入未來的關鍵。培養溝通能力並不難，除了清晰的思緒與口語之外，身體語言也是表達的途徑，包括臉上善意的微笑，注視對方說話，說話時的肢體姿態等。

溝通，不單單只是語言與字詞的傳遞，適度的肢體動作輔助，強化與人溝通的技巧也很重要。平時，父母與孩子互動交談的機會，就是很適切以身作則，為孩子做出真實示範的時機。

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從身體出發，開啟五感

除了培養孩子自信，思考與溝通能力外，想讓孩子保有源源不絕的創意與創造力，不妨回歸到最初孩子探索世界的方式：從身體出發，連結大腦，促成五感體驗。

生活裡的每一個細微環節，都是啟動感知力的時機。還記得：孩子第一次雙手接觸到冷與熱，赤腳踩在草地與沙灘的身體反應和表情？或是嗅聞到空氣裡的花香的驚訝表情，以及看見滿天星斗時的感動嗎？透過身體探索環境，透過五感體驗保持對生活的好奇，都有助於孩子主動發展自我學習與成長。

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無獨有偶，長期關注科技與提倡創意學習，麻省理工媒體實驗室（MITMedia Lab）樂高派普特學習研究教授密契爾．瑞斯尼克（Mitchel Resnick），他至今仍持續主張與推動「終身幼兒園計畫」。

因為他認為真正能結合科技，啟發創意的學習，應該回歸到幼兒園階段，朝向「給一個他有熱情（Passion）的專案（Project），讓他跟同儕（Peers）用像在玩樂（Play）一樣的方式合作完成。」如果大家都能和幼兒一樣，邊玩邊創作，打破框架，大膽想像，持續嘗試，與人合作，只需運用簡單的科技工具，就能讓每個孩子都有機會與能力，實現腦中的無限創意。

身體，是學習路上最親密的夥伴，每一次的體驗嘗試或挑戰，都是讓孩子從玩樂中開啟自我學習，自我探索的契機。