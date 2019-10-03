親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核心素養身體學
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

南方澳斷橋究責 林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默發文這樣說…

自信，自學，展開與世界的連結

2019-10-03 10:28文／ 雲門教室

圖／雲門教室 提供
圖／雲門教室 提供
分享

資訊匯流的時代，科技創新一日千里，顛覆典範，打破規則，連學習的樣貌也和過去大不同。該如何引導孩子從生活出發，培養自信，自學，擁有迎向未來的能力？

假設式的想像一下：20年後，我們的孩子將面對什麼樣的挑戰？有多少工作已經消失？有多少價值觀，模式與社會秩序重新被建立？

未來必須具備的能力

為了因應如此劇烈的變革，世界各國的教育思維也不斷在改變。馬來西亞在中學階段就會開始給予孩子一系列的生存教育課程，教他們劈柴，煮飯，織毛衣等生存技能。日本有不少學校也設立勞動場所，希望讓孩子學會吃苦，懂得生存。

在西方國家，瑞士的家長從小培養孩子自食其力的能力。美國的中學生，不論家中貧富，除了幫家裡的庭院修剪草坪，分擔家務外，也常靠打工賺零用錢。西方的家長從小就鼓勵孩子累積生活經驗與能力，然而面對科技匯流、快速變遷的時代，光有生存能力，或許還不夠。

擁有20年美日教育現場經驗的教育專家船津徹，在所著作的《世界標準教養法》一書中，歸納整理出值得現代父母參考的教養心得，認為孩子未來還必須具備：自信，思考能力與溝通能力。

圖／雲門教室 提供
圖／雲門教室 提供
分享

鼓勵孩子自信，思考與溝通

觀察東西方的教養模式，船津徹指出，自信是推動一切的原動力，家長要學習尊重孩子的自主性，放手讓他嘗試他自己想做的事，幫孩子累積「靠自己努力也能成功的經驗」，擁有「我辦得到」的自信。無論未來環境如何變化，也不會感覺灰心失志。尤其，當看見孩子有所突破與改變，家人更該在第一時間表達肯定與讚美，給予正面的有力支持。

如今，我們每天的生活都有新觀念，新發現，顛覆既有的想像認知。面對龐大的資訊，無論大人或孩子，都必須具備自行思考與判斷的能力，才能因應未來變化。過去，教育模式著重在知識的灌輸，目的是教孩子找尋正確解答，家長應該鼓勵孩子持續自我學習，思考如何活用知識，嘗試解決沒有正確答案的問題。

此外，良好的溝通能力也是幫助孩子融入未來的關鍵。培養溝通能力並不難，除了清晰的思緒與口語之外，身體語言也是表達的途徑，包括臉上善意的微笑，注視對方說話，說話時的肢體姿態等。

溝通，不單單只是語言與字詞的傳遞，適度的肢體動作輔助，強化與人溝通的技巧也很重要。平時，父母與孩子互動交談的機會，就是很適切以身作則，為孩子做出真實示範的時機。

圖／雲門教室 提供
圖／雲門教室 提供
分享

從身體出發，開啟五感

除了培養孩子自信，思考與溝通能力外，想讓孩子保有源源不絕的創意與創造力，不妨回歸到最初孩子探索世界的方式：從身體出發，連結大腦，促成五感體驗。

生活裡的每一個細微環節，都是啟動感知力的時機。還記得：孩子第一次雙手接觸到冷與熱，赤腳踩在草地與沙灘的身體反應和表情？或是嗅聞到空氣裡的花香的驚訝表情，以及看見滿天星斗時的感動嗎？透過身體探索環境，透過五感體驗保持對生活的好奇，都有助於孩子主動發展自我學習與成長。

圖／雲門教室 提供
圖／雲門教室 提供
分享

無獨有偶，長期關注科技與提倡創意學習，麻省理工媒體實驗室（MITMedia Lab）樂高派普特學習研究教授密契爾．瑞斯尼克（Mitchel Resnick），他至今仍持續主張與推動「終身幼兒園計畫」。

因為他認為真正能結合科技，啟發創意的學習，應該回歸到幼兒園階段，朝向「給一個他有熱情（Passion）的專案（Project），讓他跟同儕（Peers）用像在玩樂（Play）一樣的方式合作完成。」如果大家都能和幼兒一樣，邊玩邊創作，打破框架，大膽想像，持續嘗試，與人合作，只需運用簡單的科技工具，就能讓每個孩子都有機會與能力，實現腦中的無限創意。

身體，是學習路上最親密的夥伴，每一次的體驗嘗試或挑戰，都是讓孩子從玩樂中開啟自我學習，自我探索的契機。

與孩子共舞，透過日常生活中的觀察，一同勇敢嘗試及學習，激發無限的創意與熱情，培養一生受用的能力。雲門舞集舞蹈教室秋季班，隨班試跳立即報名 http://bit.ly/2nsZWi7

【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

《孩子一生受用的能力：勇敢和熱情》

2019-10-03 10:28

AI來了！正是更新探索力與感知力的好時機

2019-10-03 10:28

培養身體能力，自信面對精彩未來

2019-10-03 10:28

熱門文章

中市教育界很怨 當年林佳龍「豪氣」接手國立高中職

2019-10-02 22:38

交大電機指考名額剩4% 教部擬限制科系申請入學占比

2019-10-02 22:06

北市5校8大學聯盟 1200生跨校上課

2019-10-02 16:27

109學測報名將開跑 教長：各校系採計科目10月底前公告

2019-10-02 17:16

「嗶」一下再入校 嘉市1700張數位學生證啟用

2019-10-02 14:08

超收罰不怕 板橋私立皇佳幼兒園再犯可停招

2019-10-02 14:16

一市又兩制！中市國立高中延用舊制 師資更不足

2019-10-02 22:17

綠委質疑 反撐港陸生為紅色部隊

2019-10-02 11:51

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top