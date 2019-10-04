高市橋梁安檢 林園汕尾橋改建前限重限速通行

2019-10-04 21:08 中央社 高雄4日電



宜蘭南方澳大橋崩塌後，高雄市政府工務局列管的全市1396座橋梁中，唯一需重建的林園區汕尾橋已採限重、限速通行措施，維護橋梁公共安全，工務局新工處將儘速籌編預算進行改建。

工務局指出，轄內車行地下道、人行地下道、車行高架橋、人行天橋及一般橋梁共計1396座，為確保橋梁安全，工務局養工處訂定有「橋隧巡查維修作業程序」及「橋梁維護管理作業要點」，對轄管橋梁建立例行性巡查機制及通報處理流程，定期定線巡查，巡查人員遇有損壞立即查報維修。

此外，工務局每年另有地震逾4級或重大災害時的橋梁維管特別檢測，檢測後依劣化程度、範圍及影響程度、急迫性予以修繕補強、限制載重或評估重建等。

工務局表示，依交通部運輸研究所的橋梁維護管理作業規範，橋梁每2年至少檢測一次；高雄市每年度均委託工程技術顧問公司檢測轄管橋梁，並根據橋梁檢測結果排定維修順序。

工務局指出，目前高市橋梁結構並無類似南方澳跨港全焊鋼橋的型態，經全面檢測只有林園區汕尾橋需重建，該橋未拆除重建前已採限重、限速通行措施，工務局新工處也將儘速籌編預算改建。

工務局呼籲，市府以外維管橋梁的機關或學校要儘速委託專業單位依規定進行轄管的橋梁安檢，共同維護橋梁公安。