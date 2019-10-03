親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

檢測宜蘭橋梁 健行：教授退休另由民間公司投標

2019-10-03 14:10中央社 桃園3日電

有關健行科技大學受託檢測包括南方澳跨港大橋在內的宜蘭縣橋梁，校方今天聲明，計畫案在民國103、105年，由健行科大「非破壞檢測中心」投標，但參與的教授於106年退休，事後另由其他民間公司投標。

立委黃國昌昨晚在臉書公布民國107年度的橋梁檢測合約書，是由萬喬豐工程顧問公司與健行科大非破壞檢測研究中心簽約。黃國昌質疑，宜縣府每2年橋梁檢測標案，過去3次都由陳明正代表的團隊，以「限制性招標」得標；其中前2次都是以健行科技大學的名義。

立法院交通委員會今天邀請交通部長林佳龍備質詢並針對「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件」進行專題報告。台灣港務公司董事長吳宗榮在會中指出，南方澳大橋落成以來，僅在民國105年由健行科大檢修過。

健行科大學中午發表聲明指出，對於健行受託檢測宜蘭縣境內橋梁一事，全計畫案在民國103、105年，由健行科大「非破壞檢測中心」投標，民國107年標案改由萬喬豐工程技術顧問公司投標，因參與的教授陳明正於106年2月退休，因此民國107年度起的標案，由另外的民間公司參與投標。

校方指出，媒體提及健行非破壞檢測中心「技術顧問陳浩賢先生」、「技術顧問延允中」，分別擔任標案的監審服務人員與檢測成果審查人員，經學校查證，中心並未曾聘任陳浩賢及延允中擔任技術顧問，聘書也非由中心頒發。

校方表示，有關「陳明正以萬喬豐公司取得標案後，又與本校非破壞檢測中心簽訂合約，且雙方代表人皆為陳明正」的報導內容，經查並無簽訂合約。

立法院交通委員會上午針對南方澳斷橋進行專案報告，港務公司董事長吳宗榮（左）表示會...
立法院交通委員會上午針對南方澳斷橋進行專案報告，港務公司董事長吳宗榮（左）表示會遵照部長指示全面檢驗危橋。隨後交通部長林佳龍（右）證實吳宗榮已經口頭請辭。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
分享

斷橋南方澳大橋

相關新聞

斷橋案下一波懲處 林佳龍：救災後一併追究

2019-10-03 14:03

檢測報告驚人發現！ 黃國昌：南方澳大橋竟只採目視檢測

2019-10-03 11:29

追查南方澳斷橋 黃國昌質疑得標審查都是自己人

2019-10-03 14:06

黃國昌質詢南方澳斷橋 港務公司董事長神卸責？

2019-10-03 13:56

影／南方澳大橋崩塌 國民黨團要求體檢全國危橋

2019-10-03 12:23

蘇貞昌：針對消防人員救難設備 進行嚴格檢討與改善

2019-10-03 11:55

全台近三萬座橋 立委提成立「橋梁局」

2019-10-03 11:50

南方澳斷橋事件究責？ 柯文哲：反對燒女巫文化

2019-10-03 11:30

立委質疑：南方澳大橋花1950萬元維修「錢都去哪」

2019-10-03 10:46

南方澳大橋屬特殊橋無嚴格檢驗 林佳龍坦承有疏失

2019-10-03 10:34

港務公司董事長證實13座舊橋 僅5座檢驗過

2019-10-03 09:48

影／南方澳跨港大橋21年未檢測？ 港務公司董座快閃

2019-10-03 09:22

破解橋梁「殺手」…曾經30年來重大斷橋都因為「它」

2019-10-03 08:00

宜蘭縣府曾「誤」檢測橋 報告交給港務公司

2019-10-03 00:43

交部橋梁檢測規範 沒列入鋼索

2019-10-03 00:01

只為酬庸不講專業… 藍委點名港務公司董總下台

2019-10-02 23:54

專家觀點／橋梁應限重使用 維護經費要夠

2019-10-02 23:46

橋梁總體檢 桃竹竹苗上緊發條

2019-10-02 23:41

南方澳大橋鋼索斷裂 從未檢測誰該負責？

2019-10-02 23:34

16座港區橋年底前檢測 若有安全疑慮不排除封橋

2019-10-02 23:29

橋梁總體檢 雲嘉南全面動起來

2019-10-02 23:26

高市1396座橋梁今年已檢測 屏縣今年補強300多座橋梁

2019-10-02 23:20

新北16座特殊橋梁 一周內完成檢視

2019-10-02 23:19

不僅南方澳大橋遭放生 這8座橋也未曾檢測

2019-10-02 20:52

扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測

2019-10-02 19:35

中市比照烏溪大橋 未來主橋梁評估裝安全監測資訊系統

2019-10-02 18:32

南方澳斷橋意外 結構技師：不維護鋼索治標不治本

2019-10-02 18:30

影／表訂橋梁檢測項目沒鋼索 縣府：依交通部訂的規範做

2019-10-02 17:50

3年前曾檢測南方澳橋 健行科大：鋼纜鏽蝕非檢測項目

2019-10-02 15:58

斷橋怎麼檢修？黃國昌：宜蘭縣府限制招標找同一人檢測

2019-10-02 15:45

苗縣6座懸索型橋梁 縣府將爭取經費全面詳細檢測

2019-10-02 15:16

斷橋究責！立委：大橋臨海 竟4年才檢測？

2019-10-02 14:30

檢測報告公布 學者：有些鏽蝕外表看不出

2019-10-02 14:29

橋梁預警系統發揮功能 竹縣6年前斷橋未釀災

2019-10-02 14:09

南方澳斷橋 韓國瑜下令清查全市橋梁、危樓、地下管線

2019-10-02 12:43

台中港務公分司加強檢測橋梁 要求重車多輪軸分散荷重

2019-10-02 12:32
看更多

熱門文章

扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測

2019-10-02 19:35

南方澳大橋揭官僚殺人 4大缺漏釀斷橋

2019-10-02 16:46

二兄弟都是消防員 張哲嘉罹難、母親淚崩

2019-10-03 09:39

去年職災才躺3個月 這次南方澳橋塌他魂斷異鄉

2019-10-02 17:12

通霄白沙屯海岸驚見女屍 疑有他殺之嫌

2019-10-02 19:33

不僅南方澳大橋遭放生 這8座橋也未曾檢測

2019-10-02 20:52

一瞬間的疏忽 校車司機害學生遭輾斷腿

2019-10-02 15:13

影／台中市大雅工廠深夜大火 傳兩名消防員火場失聯

2019-10-03 07:17

南方澳橋斷致五死董座竟神隱25小時？ 港務公司回應了

2019-10-03 07:21

台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員

2019-10-03 08:31

檢測報告驚人發現！ 黃國昌：南方澳大橋竟只採目視檢測

2019-10-03 11:29

回憶斷橋瞬間 油罐車司機女兒：他直覺有異踩油門加速

2019-10-03 11:34

南方澳斷橋開鍘！ 港務公司董事長吳宗榮下台

2019-10-03 11:00

南方澳斷橋 尋獲最後一名失聯漁工

2019-10-03 11:37

斷橋怎麼檢修？黃國昌：宜蘭縣府限制招標找同一人檢測

2019-10-02 15:45

南方澳斷橋陸學者憑影片立馬給結論 網友嘆：我們還在扯

2019-10-03 13:25

黃國昌：南方澳橋梁檢測 標案得標、審查全是同一組人

2019-10-02 19:56

中市消防局長：找到一位罹難者 身分確認中

2019-10-03 08:21

教師月薪7萬福利好超好賺？ 網友怒：以年資來說很低

2019-10-02 14:16

不斷更新／2消防隊員持熱顯像儀進火場殉職 中市消防局：尋找火點

2019-10-03 09:04

屏東海陸上兵命案 王姓主嫌棄保潛逃在台東遭逮

2019-10-02 15:35

影／林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

2019-10-03 11:01

22歲男凌晨駕車撞民宅 卡牆壁鐵皮傷重不治

2019-10-03 09:38

搜救兩難！ 交通部決定棄人開航道

2019-10-03 00:12

列隊敬禮送殉職勇消 義消淚崩痛哭

2019-10-03 11:34

影／台中2消防隊員打火失聯 同事心急：一定要平安啊

2019-10-03 07:53

破解橋梁「殺手」…曾經30年來重大斷橋都因為「它」

2019-10-03 08:00

中市殉職消防隊員 來不及迎接雙胞胎女兒出生

2019-10-03 11:54

3年前曾檢測南方澳橋 健行科大：鋼纜鏽蝕非檢測項目

2019-10-02 15:58

檢舉達人安全島貼告示 霸氣開嗆違停「一群垃圾」

2019-10-02 19:03

斷橋檢測賺黑心錢？ 健行教授：黃國昌可能被利用了

2019-10-03 11:17

台大學士被電成焦屍 台電疏失賠409萬

2019-10-02 20:05

【重磅快評】要吳澤成查吳澤成 戰神黃國昌糊塗了？

2019-10-02 18:12

苗栗白沙屯岸際驚見女屍 疑有外傷遭拖行痕跡

2019-10-02 18:57

影／台中市消防隊員殉職 懷雙胞胎孕妻殯儀館相驗

2019-10-03 10:04

「謎之聲」樓上樓下都聽到 鄰居因此打起來

2019-10-03 07:47

通了！南方澳斷橋臨時航道 10餘艘漁船試航成功

2019-10-03 10:15

漁工悲歌／他們以船為家 沒有馬桶、甲板沖澡

2019-10-03 00:29

粉紅小卡逼讓座事件 腦麻兒媽媽：該卡心酸大於福利

2019-10-02 16:36

殉職打火兄弟謝志雄是特搜隊教官 同事無法置信惡耗

2019-10-03 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top