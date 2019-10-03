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港務公司列管橋梁 中南部8座未檢修

2019-10-03 12:20中央社 台北3日電

港務公司今天表示，港務公司列管剩下的16座橋梁都位於管制區內，其中未檢修的8座橋梁都在中南部，將在3個月內完成檢驗。交通部長林佳龍強調，有危險性一定會先封橋。

立法院交通委員會今天邀請交通部長林佳龍備質詢並針對「宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件」進行專題報告。

港務公司董事長吳宗榮今天在立法院坦承，宜蘭南方澳大橋落成以來，僅在民國105年由健行科大檢修過，而港務公司列管的橋梁中，還有8座沒有檢驗過，將在3個月內完成檢驗。

吳宗榮休息時間受訪表示，其餘16座都在管制區內的橋梁，會在3個月內把剩下的橋梁全部做測量。

不過立委希望可在一個月內檢修完成，林佳龍承諾，會以一個月為目標，但最晚會在3個月內完成，因有些檢測仍需時間，如有危險性一定會先封橋。

港務公司表示，其列管的17座橋梁分別為台北港南碼頭區聯外高架橋、蘇澳港南方澳大橋、濱海橋、中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋、花蓮港#22高架橋、花蓮港#24高架橋、花蓮港#17高架橋、花蓮港景觀橋、安平新港橋、安平跨港橋、竹溪橋、南星聯絡橋、高雄港聯外高架橋、中興橋。

除了已崩塌的宜蘭南方澳大橋外，位於中南部的中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋、安平新港橋、安平跨港橋、竹溪橋、南星聯絡橋，也都從來沒有檢修過。

斷橋南方澳大橋

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