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交部橋梁檢測規範 沒列入鋼索

2019-10-03 00:01聯合報 記者曹悅華董俞佳章凱閎黃寅張世杰／連線報導

南方澳跨港大橋斷裂後，鋼索垂掛橋上，軍方派出水下作業大隊燒焊和切割橋體。 記者杜...
南方澳跨港大橋斷裂後，鋼索垂掛橋上，軍方派出水下作業大隊燒焊和切割橋體。 記者杜建重／攝影
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南方澳跨港大橋前天斷裂，畫面顯示支撐橋面的鋼索斷裂，工程界認為應查明鋼索本身與鋼索連接橋梁處是否出現異常。攤開官方公布的檢測與維修紀錄，完全無提及或處理鋼索項目，遭外界質疑檢測根本沒檢到重點，健行科技大學昨天證實，鋼纜內部鏽蝕檢測，並未在該中心受委託檢測項目。

原來，雖然交通部早已頒布橋梁檢測規範，但交通部技監夏明勝說，去年十月交通部頒布的公路橋梁檢測及補強規範是針對一般性、經常性結構的橋梁，並沒有針對特殊結構橋梁檢視，而南方澳跨港大橋屬於特殊橋梁，在台灣是少數，僅有個位數。

從交通部昨天公開的二○一六年檢測報告發現，南方澳跨港大橋定期檢測項目共有廿三項，內容包含引道護欄、路燈鏽蝕、排水設施等，皆已改善完畢，但檢修項目未見疑似肇事關鍵的鋼索，報告亦沒提到該橋出現鋼索鏽蝕問題或是列入建議改善項目。

宜蘭南方澳跨港大橋鋼索斷裂，兩邊橋體嚴重損壞。記者杜建重／攝影
宜蘭南方澳跨港大橋鋼索斷裂，兩邊橋體嚴重損壞。記者杜建重／攝影
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再來檢視台灣港務公司從二○一六年到去年的南方澳大橋維護檢修工程明細表，共有十九項工程，以二○一七年維修九項最多。而該份維修紀錄屬性有兩大類，分別是結構安全維修，如欄杆、油漆、伸縮縫整修、路面修補等，另一類則是其他，如照明和景觀，同樣隻字未提鋼索。

台中市結構工程技師公會理事長李仲彬指出，鋼拱橋的主角是鋼索，若鋼索不維護，等於治標不治本，尤其海邊容易鏽蝕，若只用目測，很難看到鋼索本身的破壞。

外界質疑鋼索是該座橋的重要構件，為何未納入橋梁檢測項目？夏明勝說，交通部沒辦法針對特殊橋梁個案制定檢測項目，是橋梁管理機關要加強的，沒辦法藉由增加單一項目（指增列鋼索）防範所有橋梁，因為每個特殊橋梁特殊的點都不一樣，若所屬管理機關沒有相關專業，可委託專業機構或顧問公司檢測。

另根據新版橋梁檢測規定，橋梁檢測時間為兩年，若有必要可延長為四年，也被認為頻率太少。

交通部表示，上述檢測及補強規範將會修正。行政院副院長陳其邁昨天表示，針對廿年以上橋梁，未來將增加檢測頻率，地方若在預算、人力維護有不足處，中央一定全力支持。

斷橋南方澳大橋

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