台中市15座鋼索橋梁 檢測全數正常

2019-10-02 19:51 中央社 台中2日電



宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，台中市建設局今天針對全市15座鋼索橋梁進行安全檢測，檢測結果全數正常。

台中市政府加強檢視台中市鋼索橋梁結構安全，建設局檢測全市15座鋼索橋梁，針對包括橋塔（柱）、鋼拱外觀有無裂縫剝落、鋼索接點有無鏽蝕、鋼索外包覆套管有無破損、錨定端固索狀況等項目進行安全檢測，結果全數正常。

台中市養護工程處長彭岑凱今天前往烏日溪尾大橋勘查，他指出，為監測鋼索的實際受拉力，市府在全橋300束鋼索上，均配置壓力感測器（即索力計），隨時透過WIFI傳輸吊（斜）索受拉數據。

他表示，維護管理頻率採每季定期監測一次，若遇颱風、豪雨及地震還會加強監測，如有數據異常，立即通報維護廠商處理。

彭岑凱指出，烏日溪尾大橋已完工3年，監測結果均無異常，最近一次在9月監測，今天再次檢測，安全無虞；烏日溪尾大橋建置的安全監測資訊系統，後續也會在主要幹道及車流量較大的橋梁評估裝設，為市民通行安全把關。

建設局指出，台中市管轄橋梁2048座，市府每年編列橋梁檢測及維修經費約新台幣5700萬元，每2年檢測1次全市橋梁結構安全為原則，委託廠商辦理橋梁安全檢測，今年已完成972座橋梁檢測，其餘橋梁將儘速完成檢測作業。