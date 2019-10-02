橋梁安全 侯友宜：新北3個月內全面檢查

2019-10-02 12:19 中央社 新北2日電



新北市長侯友宜今天表示，新北市轄內管理的人行與車行橋梁共有1315座，將在3個月內全面檢查，至於斜張、鋼拱與纜索橋梁共16座，將在3個星期內全面檢查完畢，確保橋梁安全。

侯友宜今天上午主持市政會議，聽取輿情報告。宜蘭南方澳跨港大橋昨天突然坍塌，引起外界關注新北橋梁安全。

工務局長朱惕之表示，新北橋梁一共1315座，包括人行橋梁206座，車行橋梁1109座。這些橋梁中，有16座斜張橋與鋼拱纜索形式橋梁，都會逐年編列預算檢查耐震度等安全性，並予以補強。

朱惕之表示，新北轄管的斜張橋有光復大橋、新北大橋、重陽大橋、平埔橋，鋼拱纜索形式橋梁有八安大橋等。至於中央等單位管轄的橋梁，也會與公路總局等一起關注安全性。

農業局長李玟在會議中報告說，漁港內跨港橋梁有淡水漁人碼頭的情人橋，也已經在今年3月檢測完畢，並修復零件。因應南方澳漁港橋梁斷裂，市府將再次檢修漁人碼頭情人橋。

消防局長黃德清表示，昨天南方澳發生斷橋事件後，市長侯友宜立即與宜蘭縣長林姿妙通過電話，並指示消防局調派特種搜救隊員5人及吊掛機具，前往宜蘭協助救災。

侯友宜在會議中及會後接受媒體聯訪時表示，救災的資源分享不分地區，全國都應該一起幫助，別處發生的災變也可能在新北發生，他指示各單位要落實橋梁安全檢測，並縮短檢測時間不一定以兩年為期。

侯友宜說，要求工務局全面專案檢視市府所管轄的1315座橋梁，除例行性有兩年檢視以外，針對特殊的橋梁在1星期內全部檢視完畢；並重新盤整比較老舊的橋梁是否逐年檢視。希望全部的橋梁，能在3個月重新瞭解盤整完畢，提出專案報告。