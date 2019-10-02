親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

林佳龍宣布：外籍罹難漁工每人賠償500萬元

德國人交通歷險記：從台灣道路奇觀談公民遵法意識

橋梁安全 侯友宜：新北3個月內全面檢查

2019-10-02 12:19中央社 新北2日電

新北市長侯友宜今天表示，新北市轄內管理的人行與車行橋梁共有1315座，將在3個月內全面檢查，至於斜張、鋼拱與纜索橋梁共16座，將在3個星期內全面檢查完畢，確保橋梁安全。

侯友宜今天上午主持市政會議，聽取輿情報告。宜蘭南方澳跨港大橋昨天突然坍塌，引起外界關注新北橋梁安全。

工務局長朱惕之表示，新北橋梁一共1315座，包括人行橋梁206座，車行橋梁1109座。這些橋梁中，有16座斜張橋與鋼拱纜索形式橋梁，都會逐年編列預算檢查耐震度等安全性，並予以補強。

朱惕之表示，新北轄管的斜張橋有光復大橋、新北大橋、重陽大橋、平埔橋，鋼拱纜索形式橋梁有八安大橋等。至於中央等單位管轄的橋梁，也會與公路總局等一起關注安全性。

農業局長李玟在會議中報告說，漁港內跨港橋梁有淡水漁人碼頭的情人橋，也已經在今年3月檢測完畢，並修復零件。因應南方澳漁港橋梁斷裂，市府將再次檢修漁人碼頭情人橋。

消防局長黃德清表示，昨天南方澳發生斷橋事件後，市長侯友宜立即與宜蘭縣長林姿妙通過電話，並指示消防局調派特種搜救隊員5人及吊掛機具，前往宜蘭協助救災。

侯友宜在會議中及會後接受媒體聯訪時表示，救災的資源分享不分地區，全國都應該一起幫助，別處發生的災變也可能在新北發生，他指示各單位要落實橋梁安全檢測，並縮短檢測時間不一定以兩年為期。

侯友宜說，要求工務局全面專案檢視市府所管轄的1315座橋梁，除例行性有兩年檢視以外，針對特殊的橋梁在1星期內全部檢視完畢；並重新盤整比較老舊的橋梁是否逐年檢視。希望全部的橋梁，能在3個月重新瞭解盤整完畢，提出專案報告。

新北市長侯友宜說，目前除了每2年的例行性檢查外，所有的特殊橋樑一周內全部完成檢視...
新北市長侯友宜說，目前除了每2年的例行性檢查外，所有的特殊橋樑一周內全部完成檢視。（圖為新北大橋）圖／報系資料照片
分享

斷橋南方澳大橋侯友宜

相關新聞

港務公司、台鐵所屬橋梁未列評鑑 全台逾6公尺橋梁23％待修

2019-10-02 01:13

港務公司：有南方澳案例 以後一定兩年檢測一次

2019-10-02 09:50

觀察站／檢測大漏洞 過橋賭命拚運氣

2019-10-02 01:15

觀察站／3禍因…未列危橋 卻瞬間垮下

2019-10-02 00:51

致命3巧合…主索斷裂拉扯 骨牌驚悚崩塌

2019-10-02 00:46

斷橋效應／台中每兩年檢查 「沒列管危橋」

2019-10-02 00:03

斷橋效應／ 雙北：橋梁每2年定期檢測

2019-10-01 23:22

全台已無「危橋」 港務公司17座橋成模糊地帶

2019-10-01 18:25

熱門文章

不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌 尋獲第4具遺體！仍有2人失聯搜救中

2019-10-01 11:03

柯以柔離婚成功 法院依兩項重大事判離婚柯獲賠40萬

2019-10-01 17:53

專家分析：三項「巧合」 造成南方澳斷橋意外

2019-10-01 13:40

南方澳斷橋工程公司曾示警? 港務公司：未接過橋梁有安全問題的資料

2019-10-01 12:56

南方澳跨港大橋坍塌 郭台銘霸氣捐1000萬元

2019-10-01 16:11

南方澳斷橋意外 凸顯中央災變中心群龍無首部長還失言

2019-10-01 20:20

整理包／駭人畫面！南方澳跨港大橋坍塌 一次知道各種「關鍵」

2019-10-01 16:46

南方澳斷橋再傳意外！2海巡救援遭纜繩擊中送醫

2019-10-01 12:53

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top