南方澳大橋缺竣工圖 綠委要工程會盤點全台橋梁

2019-10-02 13:01 中央社 台北2日電



民進黨立委鄭寶清。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨立委鄭寶清今天指出，因採購法民國88年才上路，南方澳跨港大橋的竣工圖等相關資料有缺漏，要求工程會儘速盤點全台橋梁，工程會主委吳澤成說，會進行檢視請各機關改進。

立法院交通委員會今天邀請吳澤成進行業務報告，立委關心宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌的事件，鄭寶清在質詢時表示，對於橋梁的管理，工程會要到行政院提出討論，讓橋梁的管理報告提交工程會備查，逐一清點才能了解到底哪裡出了問題。列席備詢的吳澤成承諾，會進一步的清查相關應注意而未注意的事項。

鄭寶清表示，由於採購法民國88年才上路，此案沒有上網公告，橋梁的建築圖、竣工圖、設計圖、維護保養等相關資料都沒有；這麼重要的橋，連竣工圖都沒有，這要怎麼去保養，怎麼知道哪裡出問題，工程會應盡快補足這一塊。

吳澤成說，這個現象是不應該發生的，會進行檢視，請各機關改進。

鄭寶清指出，健行科大在105年的報告中就已將南方澳大橋列為第一優先維護，並提出多項修補建議，港務公司有無依照報告中的建議進行檢修，列席備詢的台灣港務公司總經理陳劭良表示，都檢修、都完成了。

鄭寶清說，政府規定2年要檢討一次，有特殊狀況可以報備4年檢修一次，而港務公司所管的橋梁都在海岸邊，海風、鹽分特別多又容易鏽蝕，為什麼會改成4年。

陳劭良表示，依規定最慢不能超過4年，105年因為剛做過檢測，106、107年也投入改善，但鄭寶清接著又問說，政府規定2年做一次，為什麼會改成4年，陳劭良表示，有這個例子，以後一定2年檢修一次。