南方澳新橋拚8月開工 交部：3年可完工

運安會昨天公布南方澳跨港大橋斷橋事實資料報告。地方人士表示， 斷橋後重創當地經濟，對商家的影響很大，希望中央承諾三年內新橋完工的支票如期兌現，如能提前完工更好。交通部公路總局蘇花公路改善工程處表示，新橋選址雖有延宕，但「原址重建」仍可於蔡總統承諾的二○二二年十月前完工。

交通部長林佳龍昨在台南出席七股遊客中心開幕典禮時也說，在原橋處復建速度較快，目標就是三年內完成。

蘇澳地區漁會理事長蔡源龍說，交通部與地方三月已達成「原址重建」共識，漁會希望利用七至九月捕魚淡季時拆除舊橋。他說，蔡總統及中央都承諾三年內要完成新橋，重塑漁村新面貌，希望這項承諾不要「跳票」。蘇澳鎮長李明哲說，斷橋後交通不便，很多商家生意都受影響，希望新橋趕快完工。

代辦重建工程的蘇花公路改善工程處說，新橋確定不北移後，已趕辦設計、管線移設、取得施工用地協調作業。預定本月底前完成細部設計及招標公告，七月中旬發包完成及訂約，八月開工，工期預計廿六個月。考慮到舊鋼拱橋斷裂景象對國人衝擊太大，新橋將用懸臂式工法，為鋼筋混凝土橋，將使用低鹼混凝土，對抗東北季風及海的鹽分。