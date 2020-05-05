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南方澳斷橋事實報告出爐 地方盼新橋3年完工別跳票

聯合晚報 / 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋去年10月斷裂造成死傷，運安會今發布事故事實資料報告。地方人士表示， 斷橋後重創當地經濟，對商家影響很大，他們希望新橋趕快完工，重建漁村新風貌。

蘇澳地區漁會理事長蔡源龍表示，希望中央盡速釐清事實真相。原本地方希望新橋北移，但交通部與地方在今年3月間針對新建興橋位置，達成「原址重建」共識，漁會希望利用7至9月捕魚淡季時，展開舊橋拆除工作。

在新橋施工的過程中，可能影響第三漁市場的漁船卸貨。蔡源龍建議，如果會影響到卸漁貨作業，請漁業署協助新建臨時漁市場，地方也會幫忙找出適合的地點。

他強調，意外發生時，包括蔡英文總統等中央官員都承諾3年之內要完成新橋改建，重新塑造漁村新面貌，希望這項承諾不要「跳票」。

蘇澳鎮長李明哲表示，橋梁斷裂之後造成交通不便，很多商家的生意都受到影響，希望中央能夠重視生計問題，也希望新橋趕快完工。

事故 港大 漁業署 斷橋 蔡英文 蘇澳 南方澳大橋

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