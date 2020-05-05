南方澳斷橋事實報告出爐 地方盼新橋3年完工別跳票

運安會公布的南方澳跨港大橋崩塌事實資料報告，不僅主橋結構維護工程僅是擦油漆與鋪瀝青，連最基本的瀝青鋪面厚薄也分布不均，加上台灣港務公司接手後從未做過橋梁檢測，都可看見不管是過去的港務局，還是現在的港務公司，航港單位長年不重視港區橋梁、便宜行事的人禍。

2020-05-06 00:05