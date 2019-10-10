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南方澳斷橋 一艘翻浮漁船吊起交檢方調查

2019-10-10 18:09中央社 宜蘭縣10日電

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，壓毀橋下3艘漁船。經交通部等單位委託重型吊車處理後，今天清晨順利將其中翻浮的「新臺勝266號」漁船吊起上岸，交由檢方蒐證調查。

南方澳跨港大橋1日坍塌，當時橋下的「新臺勝266號」、「新臺勝366號」與「新臺勝33號」漁船遭橋身壓毀，造成船內6名外籍漁工罹難。其中，「新臺勝266號」在事發後，已從橋下拖往附近的蘇澳港碼頭，其它2艘仍在橋下原處。

交通部次長黃玉霖今天接受媒體聯訪時指出，災後復原團隊這次調來全國最大、可吊起1200公噸重的吊車，加上可吊起800公噸重的吊車，在清晨6時已順利將300多公噸重的「新臺勝266號」吊起上岸，這還不包含當時在船艙內的海水，任務艱鉅。

他表示，由於船艙內有漁工存放的金飾、護照證件，待檢察官完成勘驗後，將通知漁工們領回。

他指出，由於跨港大橋坍塌而落在水中的橋身路面仍待切除、運離，「新臺勝366號」與「新臺勝33號」漁船要待這些作業完成後，才能打撈上岸。

宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗向媒體表示，跨港大橋的橋拱經拆除後，今天下午已運到蘇澳港碼頭；「新臺勝266號」也已吊起，移放在港內碼頭岸上。檢方將展開證據保全與調查工作，所有事證該調查都會調查，該約談的人都會約談。

跨港大橋坍塌後，交通部、內政部、宜蘭縣政府、蘇澳區漁會、蘇澳鎮公所等單位今天在蘇澳港旅客服務中心，舉辦超薦祈福法會，祈求當地永遠平安無災、漁民出海平安順利。

南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。

南方澳大橋斷橋

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