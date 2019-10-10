親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／亞洲第一才21年就走入歷史！南方澳斷橋今晨拆了

鹽害…雲林危橋最多 昨才緊急封7橋

2019-10-10 00:10聯合報 都會社會中心記者／連線報導

交通部公布馬上需要派修的橋梁，以雲林縣十六座最多，雲林縣政府先前已封閉一座橋，昨...
交通部公布馬上需要派修的橋梁，以雲林縣十六座最多，雲林縣政府先前已封閉一座橋，昨天再緊急封閉七座危橋。圖／雲林縣政府提供
分享
交通部昨天公布全國馬上需要派修卻還未完成派修的橋梁有三十九座，雲林縣十六座最多，其中已封了八座。雲林縣府工務處長汪令堯表示，雲林危橋多位於沿海地區，飽受鹽害侵蝕是主因，包含Ｕ３（一年內維護）的橋梁在內，所需經費約二億多元，需中央協助。但昨也傳出，雲林八座封橋中，有七座是昨天才封閉。

雲林工務處表示，縣府委託工程顧問公司的橋梁檢測報告九月底出爐，報告中只建議台西Ｎ13拆除重建，縣府已於上周封橋；原預定本月中旬複查其餘Ｕ４橋梁，因應交通部昨天會議，因而提前於前天複查，發現有七座橋梁須拆除重建，緊急行文當地公所封橋。

另外八座，廣西橋、椬梧西橋兩座已發包改建，四湖三條一號橋、麥寮安西橋、崙背行五橋、土庫Ｎ2及東勢Ｎ11等五座派修中，古坑豬母墓橋限重十五噸。雲林還有三四六座Ｕ３橋梁。

汪令堯表示，雲林近九成橋梁屬地方管養，但多數鄉鎮財政困窘，橋梁維修、改建經費是一大負擔，昨在交通部會議已報告現況，希望中央補助。

花蓮縣有七座尚未完成修復的Ｕ４橋，建設處長鄧子榆說，中溝橋因白鹿颱風摧毀，預計今年到明年初改建；八六六橋、更生橋年久失修，計畫改建；銅門大橋基底被溪流沖刷，將施作固床措施穩定橋梁。至於其他橋梁有的大梁出現裂縫、有的鋼筋外露變形，都會盡速補強。

苗栗縣三座都是農路、村里道路，包括三義鄉師生橋、汶水橋、竹南鎮大厝里附近無名橋，工務處表示，三座橋會盡速派修，年底可完成。

桃園市兩座待修，市府指出，全市尚有二座未完成派修的Ｕ４橋，是今年九月才檢測發現，分別為大園區埔心四號橋及龜山區大坑村三號橋，但無結構安全問題，月底會修好。

至於基隆市的忠二橋、忠三橋，沒有立即危險，仍在使用中，工務處說，這兩座橋約有四、五十年歷史，將進行更精確檢測，預計明年改建。新竹縣工務處長林鶴斯表示，有一座被列入還未完成派修的Ｕ４橋，屬村里小路的無名橋，正由鄉公所處理中。

南方澳大橋斷橋白鹿颱風修復

相關新聞

交部列管橋梁搞烏龍 竟用舊資料

2019-10-10 00:37

影／亞洲第一才21年就走入歷史！南方澳斷橋今晨拆了

2019-10-10 04:07

看問題／危橋總體檢 紙上談兵 便宜行事

2019-10-10 00:29

橋梁管理系統分級 仍有「看不見之處」

2019-10-10 00:39

全台列管U4危橋 39座竟未派修

2019-10-10 00:25

南方澳橋拱拆了…拚十天清空斷橋

2019-10-10 00:19

引用105年橋梁資訊公布 交通部：如修復會解除列管

2019-10-09 23:26

汶水橋1根燈座傾斜列U4 部分店家擔心衝擊老街生意

2019-10-09 17:35

搞烏龍？交部指20橋列管 新北：結果皆上傳運研所網站

2019-10-09 17:17

桃園市10座橋梁還沒修完 今年又冒出這2座待修

2019-10-09 17:10

雲林危橋高居全國之冠 今緊急封閉7座危橋

2019-10-09 16:35

南方澳拆斷橋 下午4點切割晚上8點後吊離

2019-10-09 16:16

引用舊資料公布全台39座橋梁列管 地方反彈交通部臉腫

2019-10-09 15:15

103座橋待檢修 林佳龍：無立即危險

2019-10-09 14:32

南方澳封港24小時 今拆除斷橋

2019-10-09 14:26

空拍／最大海上作業平台就位 南方澳斷橋吊掛因雨暫停

2019-10-09 14:01

現任董座下台當初的沒事？南方澳橋塌黃國昌要他負責

2019-10-09 12:46

南方澳拆橋現場下雨 港公司：仍以24小時完成為目標

2019-10-09 12:22

影／南方澳今封港拆斷橋 下階段預留航道作業

2019-10-09 09:51

交部今開會討論103座應立即派修橋梁 林佳龍：勿恐慌

2019-10-09 09:20

半夜大雨 南方澳大橋拆除作業延遲3小時

2019-10-09 08:24

漁工悲歌／他們以船為家 沒有馬桶、甲板沖澡

2019-10-03 00:29
看更多

熱門文章

台南高職「巴頭」案外案 楊生阿嬤麵店遭蛋洗

2019-10-09 16:03

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

2019-10-09 15:13

開庭到天亮擠母奶 這位「媽媽法官」讓人好療癒

2019-10-09 09:00

酒駕撞死台灣送報生 英國確定不引渡林克穎

2019-10-09 20:49

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 08:35

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒？警鎖定看護調查

2019-10-09 11:24

Booking訂房網228台人被騙 驚動荷蘭總公司

2019-10-09 19:40

影／新竹警界最美的風景 美女警救援車禍騎士

2019-10-09 14:03

鎮瀾宮線上光明燈疑涉弊 鄭銘坤：相信司法會還公道

2019-10-09 11:39

雲林危橋高居全國之冠 今緊急封閉7座危橋

2019-10-09 16:35

台南麻豆警掃蕩「陸橋幫」 家長：不敢相信暴力逞凶

2019-10-09 18:40

遭獄友腳趾插菊花 他控訴制止後還來第2次

2019-10-09 17:29

文夏疑遭餵毒昏睡？妻文香「進到病房嚇一跳」

2019-10-09 14:22

汽車帥氣迴轉角度沒抓好 13輛機車保齡球式全轟倒

2019-10-09 11:34

基隆田寮河女子落水 金雞橋發現遺體、祥龍橋找到遺物

2019-10-09 15:16

早上六點叫外送 他多點一份滷肉飯原因超暖心

2019-10-09 09:54

偷拍北一女、台大女學生被法辦 張子彥：我想賠錢和解

2019-10-09 13:35

上月才遭罷免 嘉邑行善團前總幹事闖辦公室砍殺執行長

2019-10-09 17:07

台南麻豆警公布車禍統計 肇事原因以未依規定讓車最高

2019-10-09 09:28

法警新制服「開箱」 10月16日亮相

2019-10-09 11:12

台北街頭飆車撞死3人 審判長：只顧自己爽

2019-10-09 12:09

山老鼠集團 台東武陵山區遭逮

2019-10-09 10:08

三上市公司涉潤寅詐貸案 北檢羈押七人

2019-10-09 06:53

衛福部新營醫院患者墜樓身亡 醫院：才剛住院

2019-10-09 17:18

缺錢假裝被綁架 新竹女被抓包在旅館歡唱卡拉OK

2019-10-09 10:40

警界協尋達人許耀彬幫14年無主孤魂找到家屬 落葉歸根

2019-10-09 09:10

文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33

被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13

已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26

台中校園疑傳霸凌 男高中生遭鋁桿打臉、狂呼巴掌

2019-10-09 12:55

地下匯兌暴增357億 可能企圖影響選舉

2019-10-09 19:59

撿到走失雞直接下蛋又孵卵 原PO：當我家月子中心！

2019-10-09 18:56

大甲鎮瀾宮採購設備3000萬弊案，副董事長等5人交保

2019-10-09 10:32

冰箱驚見青蛙還被狂媽拿來煮粥 網友崩潰喊「母湯」

2019-10-09 16:06

引用舊資料公布全台39座橋梁列管 地方反彈交通部臉腫

2019-10-09 15:15

半夜大雨 南方澳大橋拆除作業延遲3小時

2019-10-09 08:24

捷運三鶯線落選2廠商 提告新北市府今遭駁回

2019-10-09 17:46

24國人躲越南詐美籍華人 遣返回台全收押

2019-10-09 16:07

男大生潑老翁「化骨水」致死遭起訴 校方：尊重司法

2019-10-09 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top