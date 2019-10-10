鹽害…雲林危橋最多 昨才緊急封7橋

2019-10-10 00:10 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



交通部公布馬上需要派修的橋梁，以雲林縣十六座最多，雲林縣政府先前已封閉一座橋，昨天再緊急封閉七座危橋。圖／雲林縣政府提供 分享 facebook 交通部昨天公布全國馬上需要派修卻還未完成派修的橋梁有三十九座，雲林縣十六座最多，其中已封了八座。雲林縣府工務處長汪令堯表示，雲林危橋多位於沿海地區，飽受鹽害侵蝕是主因，包含Ｕ３（一年內維護）的橋梁在內，所需經費約二億多元，需中央協助。但昨也傳出，雲林八座封橋中，有七座是昨天才封閉。

雲林工務處表示，縣府委託工程顧問公司的橋梁檢測報告九月底出爐，報告中只建議台西Ｎ13拆除重建，縣府已於上周封橋；原預定本月中旬複查其餘Ｕ４橋梁，因應交通部昨天會議，因而提前於前天複查，發現有七座橋梁須拆除重建，緊急行文當地公所封橋。

另外八座，廣西橋、椬梧西橋兩座已發包改建，四湖三條一號橋、麥寮安西橋、崙背行五橋、土庫Ｎ2及東勢Ｎ11等五座派修中，古坑豬母墓橋限重十五噸。雲林還有三四六座Ｕ３橋梁。

汪令堯表示，雲林近九成橋梁屬地方管養，但多數鄉鎮財政困窘，橋梁維修、改建經費是一大負擔，昨在交通部會議已報告現況，希望中央補助。

花蓮縣有七座尚未完成修復的Ｕ４橋，建設處長鄧子榆說，中溝橋因白鹿颱風摧毀，預計今年到明年初改建；八六六橋、更生橋年久失修，計畫改建；銅門大橋基底被溪流沖刷，將施作固床措施穩定橋梁。至於其他橋梁有的大梁出現裂縫、有的鋼筋外露變形，都會盡速補強。

苗栗縣三座都是農路、村里道路，包括三義鄉師生橋、汶水橋、竹南鎮大厝里附近無名橋，工務處表示，三座橋會盡速派修，年底可完成。

桃園市兩座待修，市府指出，全市尚有二座未完成派修的Ｕ４橋，是今年九月才檢測發現，分別為大園區埔心四號橋及龜山區大坑村三號橋，但無結構安全問題，月底會修好。

至於基隆市的忠二橋、忠三橋，沒有立即危險，仍在使用中，工務處說，這兩座橋約有四、五十年歷史，將進行更精確檢測，預計明年改建。新竹縣工務處長林鶴斯表示，有一座被列入還未完成派修的Ｕ４橋，屬村里小路的無名橋，正由鄉公所處理中。