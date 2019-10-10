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影／亞洲第一才21年就走入歷史！南方澳斷橋今晨拆了

全台列管U4危橋 39座竟未派修

2019-10-10 00:25聯合報 記者董俞佳曹悅華／台北報導

南方澳跨港大橋斷落後，交通部昨天邀各縣市開會清查橋梁狀況。會後確認，目前被列為Ｕ４等級、也就是馬上要派修的橋梁，全台一二六座，其中八十七座已修復、解除列管，但仍有卅九座未完成派修、列管中，當中有廿二座年底前才會派修完成，餘十七座將改建，先暫以封橋、限重或監測等方式處置。

卅九座橋梁被列入馬上派修，為何仍未完成處理？昨主持會議的交通部政次黃玉霖未正面回應，僅說「這不能苛責地方政府。」

交通部長林佳龍昨在立法院答詢則表示，這卅九座橋梁沒有立即坍塌危險，都堪用，但地方政府應負起責任盡速維修，一座一座橋討論，更新後也要向社會公布；真的危險就封橋，但目前封橋的主要是農路或小型橋梁，交通部也會協助地方解決。

全國各縣市維管的橋梁有兩萬一千座，由地方政府每兩年檢測一次，並將檢測結果填入交通部運輸研究所建置的「台灣地區橋梁管理資訊系統」，南方澳跨港大橋斷落後，引發外界憂心是否還有「未爆彈」，交通部稱將「大體檢」後，因近日清查數字有落差，昨天邀地方召開協調會議。

交通部前天原本對外表示需要馬上派修的橋梁有一二三座，黃玉霖昨天會後表示，經確認再增三座，共一二六座，其中有八十七座已派修完成。

另有卅九座仍在列管。黃玉霖說，當中有廿二座正在派修，以雲林七座最多、南投六座次之，苗栗縣也有三座，花蓮縣以及桃園縣各兩座，台東縣、新竹縣也各有一座，預計年底前可派修完成；另十七座不派修，地方將提出改建計畫或其他處置。

黃玉霖說，這十七座目前有八座封橋、七座限重、兩座監測中。監測中的是基隆的忠二橋、忠三橋，無立即危險，已提出明年重建；花蓮有五座、雲林、南投各一座限重，被封橋的八座則都在雲林。黃玉霖說，中央會提供必要協助，以都市計畫區橋梁來說，可向營建署提出經費申請，如果是道路橋梁，可向公路總局申請，昨會中經濟部、原民會、農委會也允諾可協助地方重建。

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南方澳大橋斷橋農委會林佳龍都市計畫

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