交部列管橋梁搞烏龍 竟用舊資料

交通部公布須馬上派修的橋梁，雲林縣十六座最多，圖為昨天封閉的台西N 11橋，橋梁鋼筋鹽害鏽蝕嚴重。 圖／雲林縣政府提供 分享 facebook

交通部昨天邀各縣市召開橋梁會議，會後公布需要馬上派修、也就是被列為Ｕ４（緊急處理維護）等級的橋梁，全國有一二六座，其中卅九座仍未完成派修。未料，隨後交通部卻被台東縣和南投縣政府質疑是引用舊資料，不滿交通部搞烏龍，直指錯誤訊息會造成民眾恐慌。

交部：就是要讓大家確認

交通部運研所回應，這次是用一○五年到一○七年的資料，昨天開會就是要讓大家當場確認，看數據是否有變動。

台東縣政府建設處昨天表示，該縣松楓橋被列入卅九座未完成派修的橋梁中，但該橋兩年前已經修復，交通部疑似用了一○五年的舊資料，不解交通部為何未先向地方查證就逕行公布？「松楓橋明明好好的」。

台東：松楓橋無安全疑慮

台東縣政府說，松楓橋一○五年十月因豪雨引道損壞，當年檢測列為Ｕ４橋，縣府依規定向交通部提報災害復建工程，一○六年修復完成，去年及今年檢測均屬無安全疑慮的橋梁，每年也都將結果上傳交通部運研所的「台灣地區橋梁管理資訊系統」，都看得到，未料昨卻被列入未完成派修，急忙向運研所求證後，才發現交通部是根據幫忙維運系統的中央大學提供資料，但中央大學用了三年前舊資料。

台東縣府昨下午也緊急發布新聞稿，指松楓橋安全無虞，民眾可安心通行，並請交通部修正公告內容。

南投：交部資料未更新

此外，南投縣也被公布有七座橋梁未完成派修，但南投縣工務處也指資料有誤，稱全縣待修復橋梁只有五座。

南投縣工務處科長蕭西坤說，這五座都是農路，由鄉鎮公所管理，報請交通部提供經費修復，並無立即危險，質疑交通部這次清查匆促，資料未更新。

交通部表示，這次斷橋事件後，中央知道地方政府對橋梁管理有壓力，因而昨天開會再次確認，就是要避免地方有不必要的壓力，如已修復將解除列管。

交通部還說，昨天會議台東縣、澎湖縣、金門縣代表未參加，但澎湖、金門有提供書面資料，意指台東縣未派員、也未提供資料。

交通部路政司說，台東縣原列管Ｕ４橋梁有四座，為求慎重，路政司有致電台東縣政府建設處請其確認目前狀況，獲告知尚有一座橋梁修復中；如台東縣確認該座橋梁已修復完成，會解除列管。

至於南投縣，路政司表示，南投縣有派員出席會議，但說明目前Ｕ４橋梁有七座，六座派修中，一座限重，數字是經會議再三確認後才公布。