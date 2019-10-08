南方澳斷橋 黃玉霖：橋板拆除分5大步驟

2019-10-08 19:06 中央社 宜蘭縣8日電



宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，明天上午8時將開始拆除橋拱，至於橋板部分，交通部政務次長黃玉霖今天說，預計分成5大步驟拆解。

黃玉霖下午召開拆除工程會議，結束後受訪表示，很慶幸颱風沒有直撲台灣而來，橋拱拆除後馬上可以展開後續橋板作業，橋板部分有1000公噸，若再加上兩邊的基礎則有1200公噸，會分成5個步驟處理。

他表示，首先會先從豆腐岬側切除30公尺橋體並吊離後做出水道，讓漁船可以先通行，之後轉到移山路側同樣拆除30公尺橋體並布建水道，屆時兩邊都會有水道可以同時進出。

他說，檢察官最在意中間塊體的破壞點安排在第3個步驟一起吊移，接著再將豆腐岬側陸地基礎吊除，最後則是移山路側基礎吊除，工程共有5大工作階段，可做到不需封港。

黃玉霖表示，但每個步驟進場和出場時間必須事先規劃好，讓漁民朋友知道何時可以走哪個水道，也會把詳細計畫向漁民說明，並發送宣傳單讓漁民瞭解作業順序。

另外，他說，橋下還有2艘船體會用拖船拉出來，在檢方指導下做好保全程序，之後也會提出拆解計畫，這部分工作其實蠻複雜，會與宏華營造團隊研擬計畫，並經檢調和漁會認定後進行配套作業。

至於新橋是否會使用鋼纜，黃玉霖指出，南方澳屬濱海氣候，結構體的選擇就要依據氣候調整，之前的設計有其歷史背景和考量，但請大家放心，新橋也會做得很漂亮，同樣有觀景台，只是採用的結構和材料能較耐受海洋氣候。

南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。