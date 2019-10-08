南方澳斷橋揭漁工悲歌 宜蘭擬兩年內提供陸地居所

2019-10-08 18:43 中央社 台北8日電



南方澳跨港大橋1日坍塌，揭開外籍漁工以船為家的克難生活，宜蘭縣勞工處副處長李芳菁今天表示，縣政府規劃兩年內提供陸地居所給約300名外籍漁工使用。

宜蘭縣政府上午在蘇澳區漁會4樓大禮堂舉辦「彌撒心安活動」，為罹難的3名菲律賓籍漁工安靈。

李芳菁於活動後告訴中央社記者，縣府目前正在規劃給外籍漁工的陸上宿舍，計畫分3階段進行，第1階段耗時約兩年，將提供大約300個床位，優先提供給在小船上工作的外籍漁工。

她表示，計畫最終目標是替南方澳所有外籍漁工提供陸地住所。

斷橋事件後，移工和人權團體呼籲政府盡快研擬方案提供漁工陸地居所，並強制雇主在漁船回港時不得讓漁工在船上居住，以降低職災風險並讓漁工獲得充分休息。

菲律賓神父Father Joy Tajonera 在彌撒活動後也告訴中央社記者:「我希望斷橋事件可以給台灣官員和雇主一個借鏡，那就是漁工不應該住在船上，船是他們工作的地方，不應該是他們的家」。

中央社記者今天也進入受傷的16名菲律賓漁工在南方澳的臨時居所，發現部分漁工沒有床位，只好鋪紙箱睡在地板上。

受傷漁工們表示，雖然他們現在沒有工作，台灣雇主仍支付薪水給他們，且教會和民間團體有提供枕頭和棉被給他們，生活還過得去。

其中一名受傷的37歲菲律賓籍漁工John VincenteRoyo表示，他的護照、結婚戒指和1萬元新台幣存款全部都跟著漁船沉到海裡了。

仲介業者曾彥博說，受傷的漁工目前暫時居住在公寓裡，等待轉介至其他工作，大部分漁工希望改到工廠上班，2位將返回菲律賓，僅有3位希望繼續當漁工。