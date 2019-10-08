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南方澳斷橋9日封港開拆 黃玉霖籲漁民提前出海

2019-10-08 17:00中央社 宜蘭縣8日電

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，預計明天上午8時進場拆除橋拱，交通部政務次長黃玉霖今天說，屆時南方澳漁港航道將封閉24小時，呼籲漁民提前出海作業。

南方澳跨港大橋1日坍塌，為加速吊離崩塌橋體，台灣港務公司已調動全國最大海上升降平台船「宏禹一號」，並出動750噸和650噸大型吊車抵達蘇澳港待命。

黃玉霖下午表示，經開會確認過後，明天上午8時到10日上午8時展開橋拱拆除工程，橋拱切點已經過檢察官認可，相關纜繩也會先綁紮以便保全證據，屆時南方澳漁港航道將封閉24小時，呼籲漁民提前出海作業。

黃玉霖說，這次會出動750噸吊車，是因為650噸吊車大概只能吊250公噸重量，但橋拱重量達300公噸，已超出650噸吊車能負載的能量，所以要徵調750噸吊車。

根據交通部提供的拆除進度，「宏禹一號」明天上午8時前會抵達附近水域，8時起封閉水道，附近也會安排船舶警戒，「宏禹一號」定位後，吊車開始吊掛作業，接著切割橋拱兩側橋體，預計晚間7時前吊離，最後，待「宏禹一號」平台下降並確認後開始移舶，另需檢視航道現場環境，預計10日上午8時開放水道。

南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。

南方澳大橋斷橋

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