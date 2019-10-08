與遺體同班機怕怕的？航空業網友解答：反而安心

2019-10-08 12:07 聯合新聞網 綜合報導



有網友好奇與遺體搭到同班機有沒有什麼特別儀式，不過航空業人員解釋，往生者為平安返家會保護飛機，讓旅程順利。圖取自Ingimage 分享 facebook

宜蘭南方澳跨港大橋1日無預警坍塌，造成六名外籍漁工喪生，遺體將在經過防腐處理後運送回他們的家鄉。有網友就好奇，運送大體的飛機會是客機或貨機，運送時會不會進行特殊儀式才起飛。結果有航空業人是回應，表示有大體在的飛機反而會「令人安心」。

5日在PTT有網友回應對於大體運送的疑問，原po表示，搭到有載往生者的班機反而令人安心，因為「沒有人想死兩次」，習俗上死者會保佑旅程一路平安，讓她能順利返家。基本上只要不亂說話，亡者沒有理由傷害乘客。

至於是客機或貨機，原po解釋其實沒有限制，因為對航空公司而言，遺體就是需要特殊處置的「一般貨物」。貨物代碼為HUM（Human Remains in Coffin），並會要求機長簽一份名為NOTOC（Notification to Captain）的文件，告知他機上有大體。至於其他客艙組員並不會知道貨艙裡有什麼，因為與他們無關。

以台灣從業人員的習俗，會盡量將HUM放在機頭，除了因作業程序外，也是幫助往生者早點回家。另外航空公司會帶一個紅包，交給當天負責裝卸貨物的領班，領班會當場將紅包袋撕掉，並將錢分送給當班機所有地面人員。這些錢因是往生者的過路財，必須當天花掉不能帶回家。

因此原po認為，基本上不需要害怕與遺體同機，一來是乘客根本就不會知道，二來死者也會保護班機，對航空業人員而言，就只是比較特別的貨物。