親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了

南方澳大橋重建 蔡總統：一併考量漁港建設

2019-10-06 21:18中央社 宜蘭縣6日電

蔡英文總統到南方澳視察。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統到南方澳視察。圖／取自蔡英文臉書
分享
南方澳跨港大橋坍塌，總統蔡英文今天再度前往南方澳。她在瞭解後續復原情形後指出，政府會與漁民一起商量，在新橋重建過程，整個南方澳漁港後續的整理及建設都一併來考量。

南方澳跨港大橋1日坍塌釀6死10傷悲劇，蔡總統下午在交通部長林佳龍、內政部長徐國勇陪同下，先前往蘇澳港視察全國最大的1萬噸級平台船「宏禹一號」，並到南方澳南天宮參拜；隨後與漁民座談，座談會全程不對外開放。

蔡總統隨後在徐國勇、民進黨籍立法委員陳歐珀等人陪同下，前往宜蘭縣冬山鄉參訪越籍新住民武芳草開設的「3D果中花工作室」。武芳草送上長100公分、寬80公分的花卉果凍，祝福蔡總統順利連任成功。

蔡總統接受媒體聯訪指出，她今天是去聽取簡報，了解後續斷橋拆除及將來的重建計畫，並與在地漁民座談，漁民們也希望在整個重建過程中，能讓南方澳漁港也可以一併做整理，「我們也會跟漁民朋友一起來商量，在新橋重建的過程，跟整個南方澳漁港後續的整理和建設，都一併來考量」。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍接受中央社記者電訪表示，蔡總統在與漁民座談會中除要求相關單位加速斷橋拆除作業外，並開出更寬廣航道，以便大型漁船能進出。另外，漁民也提出南方澳碼頭需要重新建設，期盼未來能朝觀光漁港方向邁進，其中12號、13號碼頭，希望蘇澳區漁會能與港務公司合作，一起活化土地。

南方澳大橋斷橋蔡英文

相關新聞

台鐵橋梁複檢1個月內公布 鋼構橋要訂特別監測項目

2019-10-06 13:27

交部橋梁檢測規範修正 將納入常見特殊橋

2019-10-06 13:27

萬噸平台船助拆南方澳跨港大橋 幕後低調船東是他

2019-10-06 12:34

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

斷橋壓垮新臺勝266號漁船扶正 受損嚴重無法修

2019-10-06 11:27

交通部橋梁檢測規範 最快三個月內完成修正

2019-10-06 10:07

台鐵橋梁複測1個月內公布結果 鋼構橋要訂特別監測項目

2019-10-06 09:57

南方澳斷橋阻礙航道 「捕魚大月來了」 漁民補貼從寬

2019-10-06 00:55

南方澳斷橋周三拆 先封港24小時

2019-10-06 00:55

漁工悲歌／他們以船為家 沒有馬桶、甲板沖澡

2019-10-03 00:29
看更多

熱門文章

山區罕見大陣仗 台南玉井晚間數十部警車集結

2019-10-05 23:45

桃園機場拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損

2019-10-06 12:00

海巡菜鳥第1堂課：想吐一定要吞回去 否則…

2019-10-06 10:00

手刃老母逆子要為媽媽上香求交保 法官不准

2019-10-06 10:32

獨／潑何韻詩漆還想進港 胡志偉：請記錄我是否活著離開

2019-10-06 11:43

花蓮東大門夜市傳失火 疑排油煙機釀禍台電急斷電

2019-10-06 20:35

慘！消防褲破到沒隔熱層 基層控沒錢換長官喊冤

2019-10-06 13:04

萬噸平台船助拆南方澳跨港大橋 幕後低調船東是他

2019-10-06 12:34

感念台中殉職打火英雄 禮儀公司300萬喪葬費用全包了

2019-10-06 20:38

中市2勇消公祭15日舉辦 禮儀公司無償協助

2019-10-06 13:24

影／男子開車撞12輛機車逃逸 卻心肌梗塞死在家門口

2019-10-06 15:28

新營拆屋工人墜樓 空間狹小出動吊車救

2019-10-06 12:53

中鋼輸送機帶起火 環保局依空汙法開罰

2019-10-06 16:10

影／母抱急病女兒衝進派出所 台中烏日警車速送醫

2019-10-06 11:13

台中山城居民飽受重機噪音 警攔檢66%超標

2019-10-06 09:20

南方澳斷橋周三拆 先封港24小時

2019-10-06 00:55

廚師連3天摸女老闆下體 遭索賠他先自首求輕判

2019-10-06 09:20

桃機拖車操作不當 日航飛機擦撞空橋

2019-10-06 11:54

Booking.com訂房網疑個資外洩 228會員遭騙3千多萬元

2019-10-06 13:32

影／女子被偷拍裙底風光渾然不覺 消防員見義勇為逮色狼

2019-10-06 18:35

貨櫃車撞爛隔音牆 駕駛爆頭亡

2019-10-05 23:44

成大連儂牆再傳破壞 這次被撕的是小熊維尼海報

2019-10-06 17:04

直面上吊遺體無罣礙 台中殉職消防員曾分享助人心情

2019-10-06 11:53

高雄港都客運驚傳站內意外 婦捲車底死亡司機沒察覺

2019-10-06 19:49

台中2消防員殉職 專家：講原則太容易，那不是「真相」

2019-10-06 15:58

父親年輕時沈淪於賭博酗酒 子女聲請除免扶養法官判准

2019-10-06 17:33

高雄仁武加油站疑氣爆 女騎士慘遭噴飛

2019-10-06 14:15

成功大學連儂牆海報、留言字條遭撕毀 七旬老翁今到案

2019-10-06 13:55

72小時不放棄 墾丁潛水兩失蹤持續搜救

2019-10-06 10:36

連千毅收押禁見看電視惹議 雄檢：會釐清規定

2019-10-06 17:04

拿500元要硬上女看護 高雄渣雇主成功逃10年追溯期

2019-10-06 14:53

洋師種大麻「教學認真」獲輕判

2019-10-05 23:48

糗！越南導遊打人成傷謊報身分 警未確認送錯人搞烏龍

2019-10-06 09:37

2秘魯籍男子五星級飯店偷包包 剛出境就逮

2019-10-06 13:23

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

中鋼礦砂輸送帶突冒煙自燃 幸及時撲滅虛驚一場　

2019-10-06 16:07

南方澳斷橋阻礙航道 「捕魚大月來了」 漁民補貼從寬

2019-10-06 00:55

私菸案找無人？法官緊迫盯人

2019-10-05 23:46

太魯閣水簾洞地面濕滑 大馬遊客不慎摔斷腿

2019-10-06 19:19

連千毅之亂後 台中大掃黑抓19人起獲4把改造手槍

2019-10-06 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top