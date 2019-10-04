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南方澳大橋意外 菲籍移工罹難前與妻通話成永別

2019-10-04 23:42中央社 桃園機場4日電

宜蘭縣南方澳大橋坍塌，罹難的44歲菲律賓籍移工Serencio AndreeAbregana妻子今天深夜抵台。Serencio AndreeAbregana妻子當天還與丈夫通電話，沒想到竟成永別。

Serencio Andree Abregana的妻子與弟弟深夜搭機到台灣處理後事，家屬拖著簡易行李，踩著沉重步伐入境，神情落寞，眼眶泛紅，不願受訪。

內政部移民署國境事務大隊與馬尼拉經濟文化辦事處人員都派人前往接機，協助通關等相關事宜，表達誠摯哀悼與慰問。

馬尼拉經濟文化辦事處人員轉述，SerencioAndree Abregana妻子當天上午還與丈夫通電話，通話結束前還說到「那就彼此都各自工作吧」，沒想到沒隔多久就傳出噩耗。

Serencio Andree Abregana妻子說，家中17歲與19歲的女兒聽到消息後痛哭失聲，完全不敢相信。

Serencio Andree Abregana的家人晚間在馬尼拉經濟文化辦事處安排下先休息一晚，預計明天11時前往宜蘭辦理相關後續事宜。

有21年歷史的南方澳大橋1日坍塌，壓毀橋下3艘漁船。據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、2人重傷與8人輕傷。

南方澳大橋斷橋

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