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交通部提興建計畫 擬改善南方澳經濟

2019-10-04 19:32中央社 宜蘭縣4日電

宜蘭縣南方澳大橋崩塌，重創當地經濟；交通部次長黃玉霖今天表示，交通部計畫提出當地漁港及商港興建計畫，希望改善南方澳經濟發展，規劃書預定2週後出爐。

黃玉霖在蘇澳區漁會理事長蔡源龍陪同下走訪南方澳各地，與相關單位討論如何發展當地經濟建設。

黃玉霖表示，除新橋改建工程預定3年後完工，也將在當地老街入口前興建轉運站，未來遊客可停車，也可租用電動機車旅遊。

他說，蘇澳商港13號碼頭安檢區為保護碼頭，有堆放消波塊，導致停靠船隻船體碰撞受損，未來將以最新工法改為消波平台。

黃玉霖表示，未來新橋改建後，橋下空間使用將考慮漁民需求，計畫設置冷凍冷藏等設備，責成台灣港務股份有限公司協同蘇澳區漁會、漁民團體進一步協商。

他說，原有13號碼頭雖為國際商港，但使用率不理想，當地約10公頃面積在短期內將做為漁民曬網區、臨時停車場及魚貨裝卸臨時通道；至於將來如何利用，將結合商港與觀光漁港整體規劃，交通部會責成港務公司啟動可行性評估計畫。

黃玉霖表示，南方澳商港與漁港雖分屬不同單位，實際上是一體，將會同行政院農業委員會漁業署啟動可行性評估，計畫擴大漁港航道深度及寬度，保障漁港安全，有助地方未來營運。

他說，交通部將在2週後提出這些初步構想，未來也會納入地方意見共同討論，希望讓南方澳漁港未來朝國際觀光漁港發展。

南方澳大橋斷橋

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