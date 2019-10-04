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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

第三天丟官 朝野都說「有點晚」

2019-10-04 00:03聯合報 記者蔡晉宇、鄭媁、江婉儀林河名／連線報導

港務公司董事長吳宗榮（右）因斷橋事件請辭。記者潘俊宏／攝影
港務公司董事長吳宗榮（右）因斷橋事件請辭。記者潘俊宏／攝影
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台灣港務公司董事長吳宗榮昨為斷橋事件丟官，朝野立委皆表示，事發後第三天，才有官員負起政治責任，時間點有點晚；國民黨立法院黨團則要求政府要在一個月內全面清查全國危險橋梁。

對於吳宗榮請辭獲准，有民進黨立委私下表示，雖然肯定吳宗榮以請辭負起政治責任，但在事發當天，相關主管機關難逃究責的態勢已相當明顯，卻拖到昨天才有官員請辭，時間點有點不夠明快。

國民黨立委賴士葆譏諷，在蔡總統的麾下，沒有負政治責任這回事。他也質疑，吳宗榮雖已下台，蔡政府說究責無上限，那林佳龍要不要下台？相關權責若要回溯追究，交通部前部長吳宏謀要不要究責？

國民黨團昨天對南方澳跨港大橋崩塌事件發表聲明，促請政府一個月內全面清查體檢全國各地危橋，並進行相關整治工程，預算上必要的支出，黨團會全力支持。

總統蔡英文昨天表示，對於全台老舊橋粱，已要求相關單位在最短時間內提出整體計畫，同時進行檢測，需要在短時間內補強的，要以最快速度補強。

對於南方澳跨港大橋長達廿一年沒有維護，蔡英文說，已要求交通部對這次事件進行徹底調查，所有的證據都要保存下來，讓檢調跟運安會調查能順利進行，務必釐清事故的來龍去脈。她強調，不會袒護，該負責任的都要負責。

蘇貞昌昨天主持行政院會，針對南方澳大橋斷裂事件處置情形作出五點裁示，要求盡力協助罹難移工家屬、漁民及周邊商家。

至於南方澳大橋斷裂的責任歸屬，蘇貞昌昨天說，「有責任的，我們一定依相關調查的結果嚴予追究」，「對於橋梁保養是不是責任有疏失，也都在追究。」

南方澳大橋斷橋

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