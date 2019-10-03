親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

疑天然氣員工更換管線不慎 北市民宅氣爆2人傷

南方澳跨港大橋意外 期盼新橋繼續守護平安

2019-10-03 22:01中央社 宜蘭縣3日電

有21年歷史的宜蘭南方澳跨港大橋意外坍塌，事故至今還是讓當地漁民無法相信，每天都會見到的、路過的地標竟毀了，如今只盼未來新橋永遠守護當地交通與漁船作業順利平安。

颱風米塔剛過境的1日清晨，南方澳港區內約500艘才剛躲避風浪的漁船，正要準備補給加油出港，不料卻在之後的幾個小時發生連當地人都不敢相信的災難。沒有強震、具有21年歷史南方澳跨港大橋居然就此坍塌，阻斷漁民出港作業，連帶也影響相關漁港生活、交通與觀光。

事發時，橋上一輛恰巧行經的油罐車隨著橋面摔落到地下，引發大火，當地義消第一時間抵達橋下救災時，有人大喊「起火是油罐車，危險，先撤退」經改以泡沫滅火後，天際黑煙逐漸退散，但事故現場地面還有港區海面，都是外溢出來的汽油直撲救災人員口鼻，久久不散。

蘇澳區漁會常務監事林月英說，跨港大橋是漁民生活必經之處，意外發生後她收到相關現場照片時，起初還以為是網友惡搞照片，但經相關訊息查證後，簡直不敢相信橋就這樣瞬間垮了，連起雞皮疙瘩。

宜蘭縣消防局搜救員張坤瑋說，災難現場地面都是油汙，又滑又黏，執行救災一陣子後，頭都暈了，救災時更要長時間消耗體力，當下只靠腎上腺素支撐，回到家累到連裝備都不想整理，倒頭就睡。

為協助救災，把塌陷在水中的橋身殘骸拆除，以恢復當地漁民進出主要航道。這次軍方出動至少300多名支援兵力、水下作業裝備、M3浮門橋等，全力投入救援行動。

「船身附近有漁網在流動，小心不要被困住」國軍水下作業大隊等單位，在災後分組漏夜輪流進行水中橋身殘骸與被壓毀的漁船殘骸拆除切割作業，之後再將這些障礙物吊上。

執行任務的官兵表示，他們當時在夜幕低垂時，仍持續進行水中切割作業，終於在今天上午為漁民朋友清理出一條臨時航道，回想這兩天任務能讓漁民早日恢復作業，再怎樣辛苦都值得。

斷橋事件受損3艘漁船的江姓船主說，事發後最擔憂的是受困在船艙內的6名移工，這些都是他過去一起共事多年的好兄弟，沒想到他們為了生活，竟然客死異鄉。船毀了沒關係，最捨不得就是好兄弟們已經天人永隔。

「各位漁民好，這是蘇澳區漁會電台，現在臨時航道已經開闢完成，如果要出港作業時，請依照管制動線通行。」被受困在南方澳漁港2天的500多艘船，今天上午陸續出港，行經事故航道的漁民撒下冥紙，祈求海上作業能平安順利；當地居民更盼望預定3年後完成的新橋梁能更安全、永續守護交通平安。

南方澳大橋斷橋

相關新聞

影／陳其邁慰問外籍漁工 船東家屬盼勿讓悲劇再發生

2019-10-03 19:25

南方澳橋斷漁船無法作業 中央將補償1億2千萬元

2019-10-03 17:27

南方澳斷橋阻航道2天 農委會補助500多艘漁船損失

2019-10-03 17:25

斷裂斜橋底下過漁民心怕怕 工程單位這麼說

2019-10-03 16:53

5陸研究生模擬南方澳斷橋過程 網友驚：秒敗台灣學生

2019-10-03 16:42

影／工人焊接鎖點 為清除橋面準備工作

2019-10-03 16:14

宜檢立案偵查斷橋案：該查扣資料都已掌握

2019-10-03 16:13

拆除斷橋「炸不得」進駐專業海事公司分段切割吊掛

2019-10-03 15:59

航港人員出動水下聲納遙控船 探測海床地形

2019-10-03 15:12

南方澳漁港開通 軍方浮門橋撤出

2019-10-03 15:06

斷橋案止血 吳宗榮請辭 林佳龍動向受矚

2019-10-03 14:15

斷橋6死究責 港務公司董事長吳宗榮下台

2019-10-03 13:59

影／傷腦筋！大船過不去斷橋臨時航道 須拆除桅杆燈具

2019-10-03 13:55

南方澳橋斷橋6人全找到宜檢相驗 疏失？ 一切看證據

2019-10-03 13:49

南方澳斷橋陸學者憑影片立馬給結論 網友嘆：我們還在扯

2019-10-03 13:25

影／斷橋最後遺體浮腫卡港口消波塊 幸好沒漂出港外

2019-10-03 13:15

酬庸總找非專業的人 黃暐瀚：蔡英文不想改一改？

2019-10-03 12:19

南方澳斷橋 政院：會負起責任 針對人為疏失究責

2019-10-03 12:10

跨港大橋坍塌引人民對老舊橋梁擔憂 蔡英文：盡快檢測

2019-10-03 11:58

U值媒／南方澳大橋崩塌，外籍漁工死亡壓垮台灣人權假象

2019-10-03 11:38

南方澳斷橋 尋獲最後一名失聯漁工

2019-10-03 11:37

回憶斷橋瞬間 油罐車司機女兒：他直覺有異踩油門加速

2019-10-03 11:34

影╱外籍漁工罹難 蘇貞昌：深感遺憾、痛苦及慚愧

2019-10-03 11:31

影／南方澳斷橋究責 林佳龍同意港務公司董座口頭請辭

2019-10-03 11:29

斷橋檢測賺黑心錢？ 健行教授：黃國昌可能被利用了

2019-10-03 11:17

影／林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

2019-10-03 11:01

南方澳斷橋開鍘！ 港務公司董事長吳宗榮下台

2019-10-03 11:00

林姿妙搭船實測臨時航道 船桅杆碰橋拱「倒退嚕」折返

2019-10-03 10:49

南方澳漁船航道打通了！ 海軍祝出港漁船豐收

2019-10-03 10:42

影／斷橋徹夜清理航道 蘇澳漁港搶通

2019-10-03 10:41

南方澳大橋倒塌扛責到何層級 林佳龍：追究從驗收開始

2019-10-03 10:27

通了！南方澳斷橋臨時航道 10餘艘漁船試航成功

2019-10-03 10:15

南方澳斷橋拚9點試航原因曝光 這兩艘船任先鋒

2019-10-03 09:02

南方澳斷橋預計9點搶開臨時航道 持續搜尋失聯移工

2019-10-03 07:44

南方澳橋斷致五死董座竟神隱25小時？ 港務公司回應了

2019-10-03 07:21

南方澳漏夜搶通臨時航道 預計9點試航

2019-10-03 07:21

南方澳漏夜搶通臨時航道 擬用鋼索維繫斷橋平衡

2019-10-03 01:47

漁工悲歌／他們以船為家 沒有馬桶、甲板沖澡

2019-10-03 00:29

漁工悲歌／去年他骨折躲過死神 今年喪命斷橋下

2019-10-03 00:27
看更多

熱門文章

南方澳斷橋陸學者憑影片立馬給結論 網友嘆：我們還在扯

2019-10-03 13:25

5陸研究生模擬南方澳斷橋過程 網友驚：秒敗台灣學生

2019-10-03 16:42

二兄弟都是消防員 張哲嘉罹難、母親淚崩

2019-10-03 09:39

獨／遺憾！殉職警消今年準備結婚 已買好透天厝要成家

2019-10-03 13:48

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

2019-10-03 16:19

回憶斷橋瞬間 油罐車司機女兒：他直覺有異踩油門加速

2019-10-03 11:34

街景圖捕捉男女台中戶外活春宮 網友：Google太神

2019-10-03 17:06

影／台中市大雅工廠深夜大火 傳兩名消防員火場失聯

2019-10-03 07:17

南方澳橋斷致五死董座竟神隱25小時？ 港務公司回應了

2019-10-03 07:21

檢測報告驚人發現！ 黃國昌：南方澳大橋竟只採目視檢測

2019-10-03 11:29

台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員

2019-10-03 08:31

南方澳斷橋開鍘！ 港務公司董事長吳宗榮下台

2019-10-03 11:00

亞洲哪個國家最優？台灣一個特質 日本鄉民極推崇

2019-10-03 16:49

南方澳斷橋 尋獲最後一名失聯漁工

2019-10-03 11:37

列隊敬禮送殉職勇消 義消淚崩痛哭

2019-10-03 11:34

22歲男凌晨駕車撞民宅 卡牆壁鐵皮傷重不治

2019-10-03 09:38

斷橋檢測賺黑心錢？ 健行教授：黃國昌可能被利用了

2019-10-03 11:17

中市殉職消防隊員 來不及迎接雙胞胎女兒出生

2019-10-03 11:54

黃國昌公布合約書 痛批橋梁檢測團隊自己與自己簽約

2019-10-03 15:00

不斷更新／2消防隊員持熱顯像儀進火場殉職 中市消防局：尋找火點

2019-10-03 09:04

中市消防局長：找到一位罹難者 身分確認中

2019-10-03 08:21

開SKODA加200元汽油 加油站員工不懂裝懂「這韓國車啦」

2019-10-03 13:33

影／林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

2019-10-03 11:01

生人回避！埔鹽鄉3日晚上有「送肉粽」法事

2019-10-03 14:17

影／台中2消防隊員打火失聯 同事心急：一定要平安啊

2019-10-03 07:53

搜救兩難！ 交通部決定棄人開航道

2019-10-03 00:12

台中大雅工廠火災 市府：沒有工廠登記

2019-10-03 10:03

破解橋梁「殺手」…曾經30年來重大斷橋都因為「它」

2019-10-03 08:00

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

2019-10-03 13:37

南方澳斷橋事件究責？ 柯文哲：反對燒女巫文化

2019-10-03 11:30

39歲婦西寧國宅16樓墜落 靠防護網命大無傷

2019-10-03 15:26

GOOGLE街景好害羞 全裸男女入鏡

2019-10-03 17:38

機車連環撞 基隆街頭3輛機車「疊」在一起

2019-10-03 14:34

拆除斷橋「炸不得」進駐專業海事公司分段切割吊掛

2019-10-03 15:59

影／台中市消防隊員殉職 懷雙胞胎孕妻殯儀館相驗

2019-10-03 10:04

南方澳漁船航道打通了！ 海軍祝出港漁船豐收

2019-10-03 10:42

「謎之聲」樓上樓下都聽到 鄰居因此打起來

2019-10-03 07:47

通了！南方澳斷橋臨時航道 10餘艘漁船試航成功

2019-10-03 10:15

【重磅快評】南方澳斷橋曝露交通部無能與港務公司無恥

2019-10-03 10:25

2打火兄弟殉職 現場弟兄哭紅眼：怎麼可能發生在台中？

2019-10-03 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top