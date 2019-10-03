南方澳橋梁檢測標案 陳明正友轉述：資料疑變造

2019-10-03 21:04 中央社 桃園3日電



有關健行科技大學受託檢測包括南方澳跨港大橋在內的宜蘭縣橋梁，當年得標的教授陳明正今透過友人表示，立委黃國昌所出示資料和事實有出入，所拿到資料，疑似遭有心人士變造。

黃國昌昨晚在臉書公布民國107年度的橋梁檢測合約書，是由萬喬豐工程顧問公司與健行科大非破壞檢測研究中心簽約。黃國昌質疑，宜縣府每2年橋梁檢測標案，過去3次都由陳明正代表的團隊，以「限制性招標」得標；其中前2次都是以健行科技大學的名義。

陳明正透過友人轉述，立委所出示的資料和事實有出入，所拿到的爆料內容疑似遭到有心人士變造，不排除是曾經想加入他團隊的人因遭拒，而到處檢舉，但校方今晚對此未進一步說明。

健行科大學聲明僅指出，對於健行受託檢測宜蘭縣境內橋梁一事，全計畫案在民國103、105年，由健行科大「非破壞檢測中心」投標，民國107年標案改由萬喬豐工程技術顧問公司投標，因參與的教授陳明正於106年2月退休，因此民國107年度起的標案，由另外的民間公司參與投標。

校方表示，有關「陳明正以萬喬豐公司取得標案後，又與本校非破壞檢測中心簽訂合約，且雙方代表人皆為陳明正」的報導內容，經查並無簽訂合約。

校方指出，媒體提及健行非破壞檢測中心「技術顧問陳浩賢」、「技術顧問延允中」，分別擔任標案的監審服務人員與檢測成果審查人員，經學校查證，中心並未曾聘任陳浩賢及延允中擔任技術顧問，聘書也非由中心頒發。