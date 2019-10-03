南方澳斷橋事故 陳其邁代表政府致歉

2019-10-03 19:58 中央社 宜蘭縣3日電



宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌意外，造成6名外籍漁工死亡、10多人受傷。行政院副院長陳其邁今天代表政府向相關移工致歉，強調政府日後會更妥善照顧所有外籍漁工。

南方澳跨港大橋坍塌，災害應變中心今天上午開出臨時航道，暫時供漁船進出港，也順利找到最後一名失聯漁工遺體，搜救任務結束，後續將啟動重建工程。

陳其邁傍晚在交通部長林佳龍、內政部長徐國勇陪同下回到坍塌現場，逐一向所有救災、軍方與善後工程人員表達謝意，並慰問在意外中受傷的外籍漁工。

陳其邁說，今天他代表行政院長蘇貞昌來慰問遭受損失的船東與受傷的外籍漁工。6名外籍漁工在這起意外中不幸罹難，政府感到非常難過，也要向事故所有受傷漁工表達政府深深歉意；政府後續將會更照顧好外籍漁工生活及就業，並提供相關緊急災害救助，希望可以協助他們回復到平靜的生活跟工作。

另外，針對附近商家因為這起意外造成的損失，政府有關單位將與當地漁會、縣政府協商，做好補償。

林佳龍說，南方澳漁港的善後工作會以最快時間完成，包括油污、垃圾清除，斷橋拆除工作，初估可以在11月中旬完成拆除，讓航道恢復昔日安全，南方澳大橋重建將委由更專業的公路總局規劃設計，編列預算，預定3年內完成新橋，重新打造觀光漁港。

他表示，在後續責任歸屬部分，交通部將成立專案小組，配合檢調單位偵辦。交通部不會推卸責任，會給死傷受害者交代，也希望社會大眾記取教訓，檢討改進，防止未來類似事件再發生。

交通部次長黃玉霖今天說，坍塌的跨港大橋結構雖有向內港傾斜5度，但主體結構暫時沒有危險，將在兩側架設鋼梁支撐，以利後續拆除作業確保安全。至於還在水中的橋身相關殘骸，仍持續採用水中切割方式進行。