林佳龍：南方澳斷橋11月15日拆除完畢 3年內重建

2019-10-03 18:10 中央社 宜蘭縣3日電



宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，搜救任務今天終告一段落。交通部長林佳龍表示，斷橋殘骸計畫在11月15日拆除完畢，預計在3年內完成重建，恢復當地生活及觀光。

林佳龍下午再度前往南方澳跨港大橋坍塌事故現場，向外界解說日後重建工作進度，並向所有參與救災與善後的工作團隊表示感謝。