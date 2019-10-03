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林佳龍：南方澳斷橋11月15日拆除完畢 3年內重建

2019-10-03 18:10中央社 宜蘭縣3日電

宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，搜救任務今天終告一段落。交通部長林佳龍表示，斷橋殘骸計畫在11月15日拆除完畢，預計在3年內完成重建，恢復當地生活及觀光。

林佳龍下午再度前往南方澳跨港大橋坍塌事故現場，向外界解說日後重建工作進度，並向所有參與救災與善後的工作團隊表示感謝。

南方澳大橋斷橋

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