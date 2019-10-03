南方澳斷橋 蘇貞昌：建立罹難者單一窗口

2019-10-03 13:18 中央社 台北3日電



宜蘭南方澳跨港大橋1日坍塌，造成6名外籍漁工罹難。行政院長蘇貞昌今天表示，他深感遺憾、痛苦及慚愧，將建立單一窗口，立即就後續慰助、家屬來台等事宜進行協助。

蘇貞昌上午在行政院會時表示，本次的意外受難者都是來自菲律賓、印尼，離鄉背景、為台灣漁業做出貢獻卻遭不幸，他深感遺憾、痛苦及慚愧，代表政府向受難的外籍漁工表達哀悼，對於受傷的相關人員也祈望早日康復。

在傷亡者慰、救助部分，蘇貞昌指示，針對罹難的外藉漁工建立單一窗口，立即就後續慰助、家屬來台安排等事宜進行相關協處；傷者部分，請有關單位給予最好的醫療救治與生活援助，相關救助補償事宜也請交通部從優辦理。

蘇貞昌並指示，儘速進行橋梁重建及總體檢，要求交通部於斷橋清理工作告一段落後，立即展開橋梁重建規劃、設計及發包作業，相關工程採購程序，由工程會提供必要協助，務必用最短的時間完成重建。

蘇貞昌說，請交通部針對轄管橋梁的檢測範圍、頻率等制度進行通盤檢討，找出盲點，尤其是橋齡特別老舊、曾受土石流衝擊、結構特殊，且位處港區、海邊等易受潮造成腐蝕者，以及過去已有相當時間未施定期檢測的橋梁，即刻進行全面清查、檢測，一旦發現有公安之虞者，應立刻進行補強作業。

至於非屬交通部轄管的橋梁，蘇貞昌指示工程會儘速盤點釐清，督導權責機關務必定期檢測、維護補強，提早發現潛在危橋，做好相關防範措施。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，港務公司管理的橋梁將在今年底前完成所有檢測，其他2萬多座分屬不同機關管轄的橋梁也要進行通盤檢討。

事故調查方面，蘇貞昌說，為提升整體運輸系統安全，運安會協同民間專業團體即刻展開調查，找出事故原因，並提出改善建議，避免相同事件再次發生。

蘇貞昌表示，在恢復港區作業方面，因橋體斷落阻斷漁船進出，請國防部、交通部等有關單位在今天內清出臨時航道、設置水道警示標誌，在完成適航測試後即開放通行，讓漁船能夠儘速恢復漁作。交通部已提供蘇澳港10到13號碼頭，作為大型漁船臨時替代靠泊碼頭。

他說，漁民收益與港區店家權益如有因此受到損害，政府也都會給予合理補償或補助，讓衝擊降到最低，後續由政委吳澤成協調，由交通部儘速提出。