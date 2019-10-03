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南方澳斷橋拆解作業 水中與高空漏夜進行

2019-10-03 04:33中央社 宜蘭3日電

南方澳斷橋水中拆解作業3日漏夜進行，盼速打通航道。水面上由船舶人員固定橋面的鋼管...
南方澳斷橋水中拆解作業3日漏夜進行，盼速打通航道。水面上由船舶人員固定橋面的鋼管，避免影響航道船隻安全。 中央社
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在濃濃的柴油引擎運轉黑煙與焊接電光星火中，宜蘭南方澳斷橋搶通航道作業，3日在水下切割、水面清除、高空焊接同步漏夜進行，盼迅速開通臨時航道，讓受阻漁船可以出航。

南方澳跨港大橋崩塌，阻斷漁港唯一出口，使得港區內約500艘入港避颱風的漁船無法出入。3日凌晨，漁船仍停泊港區及拍賣市場周邊，無法出港。

為讓港內漁船能出航，工兵2日出動M3浮門橋、海軍水下作業大隊進行水下切割沉橋護欄，先闢建安全水道，盼望順利開通臨時航道。切割作業持續到3日凌晨分組進行，海軍作業人員3時許，分批跳躍入海水時，濺起不小的水花。由於危險性高，浮台上的官兵密切監控作業。

另一場景在白色的鋼拱橋頂，在斷橋的兩端同時進行，吊車的吊臂高聳入漆黑的夜空，消防照燈打在橋梁頂端，電焊工在吊籠中焊接固定套環，星火不時墜落有如小小的煙花。

作業工人接受中央社訪問時表示，電焊工主要是焊接鋼纜的支撐點，讓稍微傾斜的斷橋，可以透過鋼纜加強支撐力道，除維護水下切割作業海軍的安全，另方面也可在航道闢建完畢後，維護進出船隻安全。

工人表示，將會整理部分垂掛影響航道的鋼纜，以利漁船出入。他說，整體作業由災害應變中心指揮，鋼纜的整理在檢方保全證據下，不會輕易異動。

夜深了，海巡、警方、慈濟志工、作業軍方及公路總局等留守人員未曾闔眼。斷橋水中拆解作業持續進行，水面上由船舶人員固定斷橋的欄杆與鋼管，避免影響航道船隻安全。

國軍分四組在水下切割橋面護欄，預定優先闢出10公尺寬、5公尺深的安全水道。如果順利，預計今天中午完成。經試航確定安全後，就可讓漁船進出港通航。

南方澳大橋斷橋

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