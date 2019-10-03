船主怨「搜救太慢」 林佳龍：可體會心情

斷橋事件受害船主昨天當面指責交通部長林佳龍「搜救太慢」。林晚間表示，港務公司從未檢測跨港大橋安全確有疏失，會追究責任。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

「我還有家人在底下，快救他！」斷橋事件受損的三艘漁船船主江國隆，昨天中午忍不住當面指責交通部長林佳龍「搜救太慢」，現場氣氛一度尷尬。

林佳龍最後同意江國隆的建議，派怪手拉動沉船，沒多久就發現第五具外籍漁工遺體。林佳龍表示，他可以體會船主的心情，因為外籍漁工離鄉背井多年，船主已視為自己的家人，所以會很心急。

江國隆不滿搜救進度牛步，昨天中午對著剛開完記者會的林佳龍怒吼「我還有家人在底下，船可以破壞，求你快點救人好嗎？」

江國隆大聲說完，轉身走到斷橋壓毀船隻的地方，忍不住悲從中來。他說「一個人在裡面、船底下壓一個，他是我的家人」，他一大早就到現場，只看到各部會一直開會，「有看到在動嗎？沒有」。

江國隆說，三艘漁船共有廿九名船員，其中台籍七人、外籍廿二人，外籍漁工跟他最久的是已經罹難的菲律賓籍漁工IMPANG GEORGE JAGMIS，是跟了他十二年的弟兄。講到這裡，哽咽再也說不出話來。

江國隆說，他是超過廿年的義消，對船隻也很了解，事發後他一直在港邊提供搜救意見，希望趕快把兄弟們找回來，沒想到拉上來的是一具具冰冷遺體「好難過」。

他希望部長下令，把船拉近靠岸邊，破壞船沒關係，只要把人找出來。他肯定還有移工在底下，找到人才能對移工家屬交代。

林佳龍尷尬同意江的請求。下午怪手進場，用力拉動壓在橋下船體，隔沒多久，橋的另一端真的出現第五具漁工遺體。江國隆紅著眼眶雙手合十，難過地說「兄弟，你辛苦了」。

江國隆的太太說，移工就像他們家人，相處十多年，發生這種事很難過，移工和他們有深厚感情，移工從那麼遠來這裡，真的很捨不得，已聯絡移工家屬，家屬會來台。