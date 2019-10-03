大橋重建拚3年通車 罹難漁工每人賠500萬

2019-10-03 00:22 聯合報 記者／連線報導



南方澳斷橋第二天，搜救人員下午兩點在斷橋處水下找到第五具漁工遺體。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

宜蘭南方澳大橋坍塌，造成外籍漁工五死一失聯重大傷亡。交通部長林佳龍昨宣布，罹難漁工每人賠償五百萬元；針對大橋重建，交通部將以三年通車為目標。

農委會主委陳吉仲表示，三艘受損的漁船，會幫船東向相關單位要求補助，受斷橋影響沒有辦法出港捕魚的漁民，會依過去南方澳每天最高的產值金額協助。

林佳龍昨在救災現場宣布賠償方案，要求港務公司盡速辦理，受傷部分也會發給慰問金，如涉及國家賠償，交通部會配合辦理。

勞保局指出，死傷者可申請勞保職災給付，死亡漁工可請領喪葬津貼及遺屬年金，至少可領到十五個月的平均投保薪資。

勞保局表示，初步清查死亡的外籍漁工都是二○○九年後首次參加勞保，若以被保險人平均月投保薪資二萬三千一百元計算，遺屬約可拿到卅四萬六千五百元。

交通部昨也在應變會議中決定，南方澳大橋重建，將以三年為目標。政次黃玉霖在會中指示，「如果可以更早當然更好」；他要求公路總局全力協助港務公司，必要時可由公路總局代辦。

對於施工期間的空窗期，地方憂心會讓原本壅塞的南方澳漁港交通更打結。蘇澳鎮長李明哲說，希望能採接駁方式，解決交通問題。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，南方澳原是環狀道路，大橋塌了後，港區就靠一條道路去回，可預見有會車、停車問題，交通一定大亂。

此外，大橋下的漁具倉庫，原本是整補漁網地點，現在也無法再作整補之用，漁會將盤點港區腹地，部分靠近港邊的停車格將改作整補漁網之用，勢必壓縮到停車空間，這部分也要及早因應。

陳春生說，目前蘇澳港十二、十三號碼頭假日開放民眾停車，建議在大橋重建期間，能開放常態停車，再靠接駁車進入港區，紓解港區壅塞。