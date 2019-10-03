親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

搜救兩難！ 國防部決定棄人開航道

2019-10-03 00:12聯合報 記者吳淑君游明煌程嘉文／連線報導

分享

漁工5死 1人失聯恐困船裡

南方澳斷橋現場，要繼續搜救最後一名失聯漁工？還是開通航道降低數百艘漁船不能出港的損失？相關單位陷入兩難，最後決定棄人就船。國防部長嚴德發下令，今天中午前清出航道，國軍分四組漏夜進行橋身切割作業。

蘭陽救援協會副大隊長陳俊男抱怨，他們等於白來了。船主江國隆說，國軍怕拉開被壓在橋面下的沉船，會讓橋面繼續垮下來，他不排除失蹤漁工還困在船裡，面對國防部的決定，「很無奈，但能怎麼辦？」

救援協會：大體不重要嗎？

斷橋事件發生在前天上午九時許，第一時間確認六名外籍漁工可能受困。搜救單位展開救援，深夜十一時許尋獲兩具遺體，昨天凌晨一時許及上午八時許，分別在十三號碼頭前方十公尺、八號碼頭前方一百公尺消波塊，尋獲第三、四具遺體。

下午二時許，船主江國隆氣罵交通部長林佳龍後，動用怪手拉動三六六號漁船，沒多久第五具遺體漂出來，之後現場搜救進度就幾乎停下來。到晚間已知六名漁工五死一失聯。

陳俊男說，該遺體是壓在甲板和橋中間，船一拉開有空間，人就漂出來。昨天中午是最低潮時，應該一鼓作氣把壓在斷橋下的船都拉出來，尋找移工下落，這個不做，一直清航道，大體不重要嗎？他們等於白來了。

橋身切割 分四組漏夜進行

國防部長嚴德發昨天到現場，要求廿四小時闢出新航道。潛水人員下午三點開始切割作業，如果順利，預計今天中午完成。

陸軍副司令黃國明說，如果把漁船拉出來，怕斷橋會全垮下來，很危險。經請示現場指揮官，決定先清理斷橋中段部分，先開航道。船主江國隆說，國軍有告知這種情況。

交通部政次黃玉霖表示，經災害應變中心討論，水中橋身切割作業將分四組漏夜進行，之後會先將坍塌在水中的橋身鋼梁等結構吊上，開闢出一條航道，今天試航經確定安全後就可讓漁船進出，並在後續調查作業告一段落後，現場就可拆除。

失蹤的這名漁工，江國隆表示，在已拖出來的二六六號漁船上機率較高，但漁工有可能幾艘船間移動，也不排除還壓在三六六號漁船裡。已拖出來的二六六號漁船，睡艙被擠壓到只剩十公分縫隙，潛水人員進不去，無法得知失聯漁工是不是在裡面，今天叫吊車來把船扶正再試試。

南方澳大橋斷橋

相關新聞

不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌 尋獲第5具遺體！仍有1人尚未尋獲

2019-10-02 20:35

南方澳斷橋21年從未獨立檢測 還有未爆彈？

2019-10-03 00:15

影／溫暖燭光引路 數十移工事故港邊為最後失蹤者祈福

2019-10-02 23:36

究責！港務公司從未檢測跨港大橋 林佳龍：確有疏失

2019-10-02 20:25

漁工悲歌／以船為家 沒有馬桶甲板沖澡

2019-10-03 00:29

南方澳漏夜搶通臨時航道 擬用鋼索維繫斷橋平衡

2019-10-03 01:47

漁工悲歌／去年他骨折躲過死神 今年喪命斷橋下

2019-10-03 00:27

漁工悲歌／「如果他們岸上有個家」 也許就不會被斷橋壓死…

2019-10-03 00:22

大橋重建拚3年通車 罹難漁工每人賠500萬

2019-10-03 00:22

南方澳岸置中心現閒置養蚊 未來開放承租

2019-10-03 00:19

船主怨「搜救太慢」 林佳龍：可體會心情

2019-10-03 00:18

南方澳斷橋意外 蔡、韓促查明事故原因

2019-10-03 00:18

南方澳橋塌 外交部：確定5名外籍移工罹難、1人失聯

2019-10-02 20:28

黃國昌：南方澳橋梁檢測 標案得標、審查全是同一組人

2019-10-02 19:56

南方澳跨港大橋坍塌 蔡總統：全力搜救 絕不放棄

2019-10-02 19:44

影／南方澳大橋斷裂第二天 航道仍難打通

2019-10-02 19:21

南方澳斷橋 宋楚瑜籲不分黨派優先協助善後

2019-10-02 19:21

南方澳斷橋 吳敦義籲最短時間內讓週邊受災恢復重建

2019-10-02 18:55

橋斷究責蘇澳地方怒批護短 林佳龍：不會啦調查中

2019-10-02 18:31

影╱海軍展開水下切割 最快明中午打通航道

2019-10-02 18:27

【重磅快評】要吳澤成查吳澤成 戰神黃國昌糊塗了？

2019-10-02 18:12

去年職災才躺3個月 這次南方澳橋塌他魂斷異鄉

2019-10-02 17:12

斷橋竟缺竣工圖 工程會：通盤補足

2019-10-02 17:10

影／尋獲第5具遺體 林佳龍：加強搜尋

2019-10-02 17:04

南方澳大橋揭官僚殺人 4大缺漏釀斷橋

2019-10-02 16:46

吳敦義親赴宜蘭慰問南方澳跨港大橋事故傷者

2019-10-02 16:45

海軍：展開南方澳斷橋切割作業

2019-10-02 16:40

南方澳斷橋有無人禍？蔡清祥下令檢察官全力偵辦

2019-10-02 16:24

南方澳跨港大橋坍塌 死傷移工可領職災給付

2019-10-02 16:15

普悠瑪半天就清出軌道 漁民怒：南方澳斷橋多久排除？

2019-10-02 15:39

南方澳斷橋12人受傷 壽險業啟動緊急應變方案

2019-10-02 15:12

蔡英文誤稱油罐車失火造成斷橋 專家：顯示應變出問題

2019-10-02 15:06

南方澳斷橋 第五名漁工遺體尋獲

2019-10-02 15:03

南方澳跨港大橋坍塌 發現第5具遺體

2019-10-02 14:49

檢修竟漏查鋼索？ 學者：鋼索是重要構件

2019-10-02 14:39

斷橋有無落實檢測 宜縣府嗆港務公司推責任

2019-10-02 14:35

南方澳大橋斷裂釀死傷 勞動部認定屬於職災

2019-10-02 14:34

重建跨港大橋 港務公司：目標3年完工

2019-10-02 14:34

影／林佳龍：罹難漁工每人賠償500萬元

2019-10-02 14:34
看更多

熱門文章

南方澳跨港大橋3年前檢測報告 健行科大：不宜公布

2019-10-02 09:30

扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測

2019-10-02 19:35

林佳龍指示公開南方澳大橋檢測報告 縣府連夜翻找送出

2019-10-02 09:39

南方澳大橋揭官僚殺人 4大缺漏釀斷橋

2019-10-02 16:46

「兄弟，你辛苦了」 憶死難漁工船東痛哭

2019-10-02 11:55

去年職災才躺3個月 這次南方澳橋塌他魂斷異鄉

2019-10-02 17:12

施工建商標完就收攤？ 立委提南方澳大橋興建三疑點

2019-10-02 10:32

外送打趴店面？他嘆店面已沒落 網友：跟現點差很多！

2019-10-02 10:42

通霄白沙屯海岸驚見女屍 疑有他殺之嫌

2019-10-02 19:33

一瞬間的疏忽 校車司機害學生遭輾斷腿

2019-10-02 15:13

影／林佳龍宣布：外籍罹難漁工 每人賠償500萬元

2019-10-02 12:05

不僅南方澳大橋遭放生 這8座橋也未曾檢測

2019-10-02 20:52

斷橋究責 宜縣府嗆港務公司：有沒有依規定做橋梁檢測？

2019-10-02 10:39

斷橋怎麼檢修？黃國昌：宜蘭縣府限制招標找同一人檢測

2019-10-02 15:45

南方澳大橋完整檢測報告公開 鋼索竟未列檢測項目

2019-10-02 11:08

教師月薪7萬福利好超好賺？ 網友怒：以年資來說很低

2019-10-02 14:16

林佳龍：軍方以爆破等方式 今開出長10米航道

2019-10-02 08:28

老闆面試美女3小時？ 告網友不起訴無法再自訴

2019-10-02 08:42

屏東海陸上兵命案 王姓主嫌棄保潛逃在台東遭逮

2019-10-02 15:35

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

2019-10-02 13:03

「帥哥FBI」鄧佳華遭G奶網紅提告性騷 獲不起訴

2019-10-02 10:58

黃國昌：南方澳橋梁檢測 標案得標、審查全是同一組人

2019-10-02 19:56

南方澳大橋檢測報告公開 學者：當時有鏽蝕也看不出

2019-10-02 10:05

警官騎車遭追撞 離開車禍現場反遭控肇逃

2019-10-02 11:39

何韻詩被潑漆 包正豪：別硬拿「覺青潑蔣公銅像」辯護

2019-10-02 11:26

3年前曾檢測南方澳橋 健行科大：鋼纜鏽蝕非檢測項目

2019-10-02 15:58

影／我還有家人在下面！ 遭壓的漁船船主對林佳龍怒吼

2019-10-02 12:21

南方澳跨港大橋斷 專家：一根一根斷，系統性因素導致

2019-10-02 11:43

南方澳3死者身分確認 拱橋倒影夜更哀傷

2019-10-02 05:22

苗栗白沙屯岸際驚見女屍 疑有外傷遭拖行痕跡

2019-10-02 18:57

找到1人！墾丁3潛客疑遭洋流沖走 教練獲救上岸

2019-10-02 20:35

南方澳跨港大橋要再蓋回來嗎？ 蘇澳鎮長：一定要

2019-10-02 09:55

檢舉達人安全島貼告示 霸氣開嗆違停「一群垃圾」

2019-10-02 19:03

南方澳大橋檢測沒提鋼索鏽蝕 三年維護檢修明細也曝光

2019-10-02 11:42

賴惠員批最強村姑被中共操縱 還扯到韓國瑜判賠20萬

2019-10-02 11:33

影／軍方工兵M3浮門橋進場 水下平台重兵救援

2019-10-02 07:07

不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌 尋獲第5具遺體！仍有1人尚未尋獲

2019-10-02 20:35

台大學士被電成焦屍 台電疏失賠409萬

2019-10-02 20:05

【重磅快評】要吳澤成查吳澤成 戰神黃國昌糊塗了？

2019-10-02 18:12

少男腳踏兩條船嘿咻少女 前案獲緩刑這案逃不了

2019-10-02 07:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top