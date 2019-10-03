搜救兩難！ 國防部決定棄人開航道

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漁工5死 1人失聯恐困船裡

南方澳斷橋現場，要繼續搜救最後一名失聯漁工？還是開通航道降低數百艘漁船不能出港的損失？相關單位陷入兩難，最後決定棄人就船。國防部長嚴德發下令，今天中午前清出航道，國軍分四組漏夜進行橋身切割作業。

蘭陽救援協會副大隊長陳俊男抱怨，他們等於白來了。船主江國隆說，國軍怕拉開被壓在橋面下的沉船，會讓橋面繼續垮下來，他不排除失蹤漁工還困在船裡，面對國防部的決定，「很無奈，但能怎麼辦？」

救援協會：大體不重要嗎？

斷橋事件發生在前天上午九時許，第一時間確認六名外籍漁工可能受困。搜救單位展開救援，深夜十一時許尋獲兩具遺體，昨天凌晨一時許及上午八時許，分別在十三號碼頭前方十公尺、八號碼頭前方一百公尺消波塊，尋獲第三、四具遺體。

下午二時許，船主江國隆氣罵交通部長林佳龍後，動用怪手拉動三六六號漁船，沒多久第五具遺體漂出來，之後現場搜救進度就幾乎停下來。到晚間已知六名漁工五死一失聯。

陳俊男說，該遺體是壓在甲板和橋中間，船一拉開有空間，人就漂出來。昨天中午是最低潮時，應該一鼓作氣把壓在斷橋下的船都拉出來，尋找移工下落，這個不做，一直清航道，大體不重要嗎？他們等於白來了。

橋身切割 分四組漏夜進行

國防部長嚴德發昨天到現場，要求廿四小時闢出新航道。潛水人員下午三點開始切割作業，如果順利，預計今天中午完成。

陸軍副司令黃國明說，如果把漁船拉出來，怕斷橋會全垮下來，很危險。經請示現場指揮官，決定先清理斷橋中段部分，先開航道。船主江國隆說，國軍有告知這種情況。

交通部政次黃玉霖表示，經災害應變中心討論，水中橋身切割作業將分四組漏夜進行，之後會先將坍塌在水中的橋身鋼梁等結構吊上，開闢出一條航道，今天試航經確定安全後就可讓漁船進出，並在後續調查作業告一段落後，現場就可拆除。

失蹤的這名漁工，江國隆表示，在已拖出來的二六六號漁船上機率較高，但漁工有可能幾艘船間移動，也不排除還壓在三六六號漁船裡。已拖出來的二六六號漁船，睡艙被擠壓到只剩十公分縫隙，潛水人員進不去，無法得知失聯漁工是不是在裡面，今天叫吊車來把船扶正再試試。