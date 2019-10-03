南方澳斷橋21年從未獨立檢測 還有未爆彈？

南方澳跨港大橋斷裂，負責管轄港區橋梁的台灣港務公司，被指從二○一二年接手後，從未針對該橋做過獨立檢測。交通部專案小組進一步查明，該橋從完工以來，維管單位從過去的基隆港務局，到現在的台灣港務公司基隆分公司，長達廿一年未曾主動獨立檢測。

林佳龍：港務公司疏失

台灣港務公司總經理陳劭良甚至坦言，內部對橋梁檢測確實「並沒有那麼關注是否有安全疑慮」。交通部長林佳龍昨晚表示，台灣港務公司未主動檢測跨港大橋安全，有疏失的確是事實，專案小組會調查追究責任，絕不寬貸。

不僅如此，台灣港務公司目前共管轄的十七座港區橋梁，恐怕也有相同問題。扣除最近四年內新完工的橋梁四座，其餘十三座橋，近年主動檢測的只有花蓮港的三座橋梁。

南方澳跨港大橋坍塌後，昨查出從該橋完工至今廿一年，從未獨立檢測。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

十七座橋梁將全面總體檢

林佳龍已下令港務公司針對所轄十七座橋梁全面總體檢。港務公司原表示可在一年內完成所有港區橋梁檢視，林佳龍要求三個月內、於年底前完成，若檢視及維修橋梁能力不足，可請技師公會等第三方協助。

南方澳跨港大橋究竟有無檢測？有無檢測鋼索結構？宜蘭縣政府在二○一六年曾委託健行科大全縣橋梁檢測，但誤以為該橋亦屬縣府轄管，也列入檢測，台灣港務公司昨天主動公布這份檢測報告，但只有幾頁，幾乎未提及橋梁結構，更無鋼索項目。

橋斷第二天，全國技師公會等單位的多位技師到場拍照採證，爬梯攀上斷裂處希望找出事故原因。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

港務公司：宜縣有檢測

但外界也質疑，除了三年前縣府「誤做」的檢測外，港務公司未針對該座橋梁獨立檢測。台灣港務公司董事長吳宗榮昨稱，南方澳跨港大橋產權雖是航港局、港務公司負責維運，但一直都是開放蘇澳鎮使用，蘇澳鎮公所也認為橋是他們的，才會在二○一六年橋梁檢測，「港務公司知道後自然沒再重複檢測」。

吳宗榮還舉例，就像全國健康檢查程序都相同，「已到台大做健檢，還會再去成大做一次嗎？」他說，這是很簡單的概念，重複檢查「就是浪費錢」。

吳宗榮說，至於明年會編列五百萬元接手檢修，是「（維修期限）四年到了」，必須正式編列經費。為何二○一二年沒有編列檢修經費？吳宗榮說，當時並非董事長，但如同二○一五年由宜蘭縣府檢測一樣，「這是歷史事件」。

台灣港務公司聲稱南方澳跨港大橋已依規範每四年檢測一次，不過根據交通部「公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範」，鋼結構橋梁檢測頻率二年一次，經管理機關同意得延長，但不得超過四年。