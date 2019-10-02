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未主動檢測南方澳大橋 交通部究責航港局港公司

2019-10-02 21:26中央社 台北2日電

南方澳斷橋意外震驚社會。 記者候永全／攝影
南方澳斷橋意外震驚社會。 記者候永全／攝影
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宜蘭南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，造成嚴重傷亡。交通部今晚發布新聞稿，指航港局和台灣港務公司未曾主動對南方澳大橋檢測，將追查歷年來涉有疏失人員，究責不寬貸。

交通部在南方澳大橋發生斷橋事故後，立即組專案小組，今晚公布專案小組掌握的狀況，發現航港局和港務公司過去未曾對南方澳大橋主動進行檢測，認定有缺失。

交通部長林佳龍說，無論檢測頻率的規定是2年或4年一次，符合規定只是最低要求，檢修不確實，造成橋梁不安全就要負責。

林佳龍表示，即使近年有參考宜蘭縣政府委外檢測的報告進行修護，目前事發原因也尚待專家、檢方及國家運輸安全調查委員會調查釐清，但既已發生這麼嚴重的事故，航港局及港務公司當然有疏失，要負起責任。

交通部說，現階段搜救及善後告一段落後，即追查歷年來在南方澳大橋檢測上涉有疏失的人員，究責絕不寬貸。

南方澳大橋事件引發國人關注公共交通建設的安全，林佳龍說，這是攸關人民生命財產安全切身相關的大事，他指示航港局及港務公司若檢視及維修橋梁能力及能量不足，可請公正第三方（如技師公會）協助，年底前完成港區其他16座橋梁安全檢測。

根據交通部提供的資料，南方澳大橋位於蘇澳港轄區內，由省府建設基金專案補助，宜蘭縣政府農業局代辦施工，民國85興建，工程經費新台幣2.7億元，於87年7月完工，當年87年11月驗收完成，隨即交由蘇澳港務分局維管。101年港務公司成立後，南方澳大橋產權移交航港局，但仍由港務公司辦理維管。

南方澳大橋斷橋

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