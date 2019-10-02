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韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

斷橋竟缺竣工圖 工程會：通盤補足

2019-10-02 17:10台灣醒報 記者張元融╱台北報導

行政院公共工程委員會主委吳澤成（左）與港務公司總經理陳劭良（右）於2日赴立院備詢...
行政院公共工程委員會主委吳澤成（左）與港務公司總經理陳劭良（右）於2日赴立院備詢南方澳斷橋事件。
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南方澳斷橋效應！工程會將補足各地橋樑缺失的設計資料、港務公司決定將橋樑檢修期限定為2年。行政院公共工程委員會吳澤成與港務公司總經理陳劭良2日赴立院報告南方澳斷橋事件並接受立委質詢。吳澤成表示，橋樑管理方面，獲得行政院橋樑管理報告後，會逐一清點，了解問題到底出在哪。

應補齊建築資料

立委鄭寶清質詢時表示，由於《採購法》民國88年才上路，導致許多橋梁的建築圖、竣工圖、設計圖、維護保養等相關資料都沒有上網公告。一條正在使用中的重要橋梁，連竣工圖都沒有，是要怎麼「按圖索驥」保養？工程會應盤點全台各橋梁、補齊資料。吳澤成回應，這個現象是不該發生的，將逐一檢視，要求各機關改善。

依政府的橋樑檢測規範，規定每2年須檢測一次橋樑，有特殊狀況可經主管機關同意後延長為4年。鄭寶清下一題詢問陳劭良，海風中的鹽分容易引發鏽蝕，既然港務公司轄內有17座橋梁處於容易鏽蝕的海岸邊，為何還要將橋梁維護延長為4年？陳劭良回答，有這個例子（斷橋事件），以後一定改為2年檢修一次。

鄭寶清總結，雖然工程會只負責工程前期的發包，但也須負起後期的補強、維修責任，好不好？吳澤成回答：「好。」鄭寶清要求，工程會應補齊各地橋樑的設計資料，並負起責任，協調各單位的維修保養。

吳澤成：檢討機制

斷橋的責任歸屬是否已釐清？吳澤成回答，交通部已成立調查小組，請公路總局、運研所、運安會等單位立案調查，依法依權責進行蒐證中；工程會也正在搜集設計施工維護管理的相關資料，檢視是否請相關機關檢討。被問到是否為鏽蝕導致斷橋，吳澤成表示，須等調查釐清後再說明。

吳澤成表示，將會檢討目前「檢查橋樑維護」的機制，例如，雖已有定期檢測，但對於「吊索、邊坡等關鍵重要部位的重點檢查」，可以馬上提醒相關機關去處理。吳澤成也說，會提醒各機關，不該只顧景觀漂亮而忽略功能安全。

「張力型結構與壓力型結構不同，一旦破壞是瞬間的災害。」記者詢問，工程會有沒有計算過類似需要檢修的鋼纜橋全台有多少座？吳澤成說，接任工程會主委後，已有提醒相關單位，要特別注意各地區的張力型結構（吊橋、鋼索）的設計、施工、維護及管理。

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南方澳大橋斷橋

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