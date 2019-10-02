南方澳跨港大橋坍塌 發現第5具遺體

2019-10-02 14:49 中央社 宜蘭縣2日電



宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天發生坍塌意外。搜救單位今天下午在現場水中發現第5具遺體，預定送往他處由檢方相驗。

南方澳跨港大橋昨天傳出坍塌意外，6名外籍漁工疑似受困被壓毀的船艙，直到今天下午2時為止，共已經發現5具外籍漁工遺體，只剩1人失聯。