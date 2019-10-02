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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

南方澳跨港橋坍塌尚有漁民失聯 漁船主情緒崩潰

2019-10-02 15:00中央社 宜蘭縣2日電

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，尚有2名移工疑似受困水中船艙內。江姓船主今天上午因關心失聯移工安危，一度在港邊情緒崩潰，盼搜救任務加速進行。

南方澳跨港大橋坍塌，壓毀橋下的新臺勝266號、新臺勝366號與新臺勝33號漁船，這3艘漁船都是江姓船主家族所有。直到今天上午，仍有2名移工疑似受困水中船艙內。

江姓船主一度與妻子蹲在港邊情緒崩潰。「船給你破壞都沒有關係，我要的是人」江姓船主抱怨，今天上午現場政府有關單位根本都在開會，都沒有在搜救。他寧可救難單位將漁船全部破壞，這都沒有關係，希望大家幫忙找到2名失聯的好兄弟，他也可以向漁工家屬好交代。

江姓船主說，這些失聯或是已經罹難的漁工有的跟他一起出海作業已有12年，最短的也有6年，都是幫助他的人。昨晚，他見到被拉出的罹難漁工時都是粉碎性骨折，難過到說不出話來。

船主妻子表示，還是希望有奇蹟發生，畢竟這些外籍漁工都是遠從國外來打工，有很多家屬都靠這些船維持生計，希望政府趕快搜救。

交通部長林佳龍說，應變中心一直都有在搜救，昨天也派員下水，但有時因水中涉及安全，任何貿然的拖吊都有風險。今天有關搜救單位都已經進駐，他能體會船主迫切心情。應變中心開會歸開會，但搜救還是會加速進行。

南方澳大橋斷橋

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