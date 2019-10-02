冷眼集／斷橋 塌出民進黨吃相難看

2019-10-02 14:27 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 李光儀



宜蘭南方澳跨港大橋鋼索斷裂，橋體塌落水下嚴重損壞。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

完工啟用才21年的南方澳跨港大橋塌了，造成多人傷亡和失蹤慘劇，南方澳漁港也因此遭封閉無法使用，數百艘漁船無法出入。救援之後，就是究責。也因為追究責任，外界才發現，南方澳大橋的主責單位台灣港務公司，又是一個民進黨政府「不顧餐桌禮儀」，吃相難看的國營事業部門。

成立於2012年台灣港務公司，背景是為了將各個不同的港務局集中資源統整管理，以加強競爭力。在國民黨政府時期，先後有兩任董事長，第一任是出身港務體系的蕭丁訓，第二任則是航運學者張志清，爭議都不大。

不過到了民進黨時期，開始視港務公司為「肥肉」。2016年政黨輪替，當年9月上任的董事長吳盟分，上一個職務是交通部常務次長，過去主要經歷集中在公路、航空領域，雖也算是和港務、海運沾上邊，但和前兩任相比，和港務的淵源已然淡了許多。

沒想到吳盟分屁股還沒坐熱，2017年11月，民進黨要幫當時從工程會主委卸任的吳宏謀找位子，又看上港務公司董事長的寶座。於是，把完全沒有港務經驗、出身陳菊「高雄幫」的吳宏謀推上董事長，當時就曾引來輿論大譁。而為了「補償」吳盟分，當時的交通部長賀陳旦，還把吳盟分派去中華工程顧問公司當董事長。

吳宏謀在2018年7月「高升」交通部長，港務公司董事長位子空出來，民進黨還是堅持「不找專業」的原則，找來台南市副市長吳宗榮接任。吳宗榮的背景是甚麼呢？在擔任台南市副市長前，是高雄、台南的工務局長，再之前，在高雄市處理環保相關工作，當過資源回收、下水道、汙水處理廠等業務的主管。和港務的距離，打開探照燈都看不到。

雖然說南方澳大橋坍塌和主管單位港務公司、董事長是否直接相關，仍不可知；但經過這個意外，民進黨上台後的「吃相難看」事蹟，又再次搬上檯面。前後兩任董事長吳宏謀、吳宗榮沒有任何港務經驗，分到位子的唯一原因，就是他們分別是民進黨高雄幫、台南幫的扈從，民進黨完全執政，「理所當然」分到肉吃。

不久前，台北市長柯文哲說，比起民進黨，國民黨「餐桌禮儀比較好」，說的就是民進黨執政的吃相難看。港務公司這樣的例子很多，可悲哀的是，如果蔡英文連任，民進黨繼續執政，大家又得再看這難看的吃相至少四年。