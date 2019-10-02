南方澳斷橋困500船 漁民盼打通航路能出港捕魚

2019-10-02 15:11 中央社 宜蘭2日電



南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港唯一出口，使得約500艘入港避颱風的漁船無法出入，港內漁市今天如常卸載存貨拍賣，但存貨有限，漁民盼能打通斷橋航路，能順利出港討海。

南方澳跨港大橋昨天突然崩塌造成多人傷亡及失蹤，同時也阻斷港口唯一出入口，造成約500艘原本躲颱風的漁船無法出入，也連帶影響漁民生計。

位於漁港內的漁市今天如常進行漁貨拍賣，其中成列的鮪魚及旗魚等大型漁貨，引來買家競標，但這些都是漁船內冰藏的存貨。

有漁民接受中央社記者訪問時表示，南方澳漁港內漁船是到遠近海不同漁場捕魚，今天拍賣的漁貨都是已進港避風的漁船存貨，預估明天還能有另一批漁船的存貨可卸載供應市場需求，但若短期內仍無出港捕魚，恐將影響到漁民生計。

而政府也聽到漁民的需求，交通部長林佳龍今天上午表示，搜救小組上午初步開會提出3項重點，一、進行船體切割，以利後續救援；二、請國軍協助清除水上與水面的欄杆、障礙物，以利受阻的船隻出港；三、持續進行證據保全，配合檢察官與交通部所組成的專家小組未來調查，與釐清責任的依據。

林佳龍說，今天應該可以清理出一條長10公尺、水深4公尺的水道，讓大、小漁船可以引導到10號到13號碼頭，也有可能利用爆破或水下工法進行。