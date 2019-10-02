南方澳是否因鏽蝕斷橋 工程會：調查後才能確定

2019-10-02 15:10 中央社 台北2日電



宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，斷橋原因是否是因鏽蝕所造成的，工程會主委吳澤成今天說，這需等調查出來才能確定，工程會將搜集相關設計施工與維護管理資料，檢視是否請相關機關檢討。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，一輛經過的油罐車墜落，3艘漁船遭斷橋壓毀，吳澤成今天上午在立法院接受訪問時說，第一時間交通部已經成立前進指揮所，協同相關單位搶救；在責任釐清的部分，交通部也已成立相關調查小組，運安會也已經立案調查，依法依權責進行蒐證中。

至於這次事件，是否是因外界所說的是因為鏽蝕所造成的，吳澤成指出，既然已經調查，就等調查出來再確定，工程會也會請同仁搜集設計施工與維護管理相關資料，檢視是否請相關機關檢討。

是否有計算要檢修的橋梁有多少，吳澤成表示，他接任工程會主委後，對各地方張力型結構，像是吊橋、鋼索，特別注意設計施工與維護管理，有提醒各機關特別小心；他也說，設計考慮功能和安全是第一，再追求景觀，不應只顧景觀而忽略功能安全，未來會提醒各機關。

港務公司總經理陳劭良在受訪時則表示，民國105年檢測時沒鏽蝕，之前應該沒鏽蝕不然會發現，當初檢測報告提到的路面、照明問題，都有改善完畢；橋梁依照檢測規範，2年檢查一次，如果管理機關同意，最慢不能超過4年，109年有編預算檢測，但在今年就發生意外。

對於為何不公布檢修報告，陳劭良對此表示，沒有不公布，報告是宜蘭縣政府給港務公司，橋梁檢測僅搜集部分報告，完整報告在宜蘭縣府。