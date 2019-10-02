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不斷更新／南方澳大橋坍塌尋獲第4具遺體！仍有2人失聯搜救中

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南方澳跨港大橋坍塌3人失蹤 油污碎木浮水面

2019-10-02 08:42中央社 宜蘭2日電

南方澳徹夜搜救，凌晨1點半時找到第三具大體。聯合報記者游明煌／攝影
南方澳徹夜搜救，凌晨1點半時找到第三具大體。聯合報記者游明煌／攝影
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宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，經過漏夜搜救，有3名外籍移工遺體被尋獲，而原先搜救人員預估將在凌晨2時黃金時間退潮時能找到失蹤者，仍未能如願，目前仍有3人下落不明。

南方澳跨港大橋清晨6時左右，天色逐漸變亮，港灣的水面上布滿船體被支解的木塊、木屑與水面上的油污，空氣中瀰漫著濃濃的柴油味道；而在平台船上的怪手徹夜未停，不斷翻動漁網、支解的木材堆中，希望能盡速找到失蹤的外籍移工。

宜蘭縣政府消防局表示，救援行動在昨天深夜11時18分先在豆腐岬橋下，發現29歲印尼籍Wartono的遺體，隨即又在11時34分，於相同地點不遠附近尋獲44歲菲律賓籍Serencio Andree Abregana的下落。另外，今天凌晨1時31分又發現32歲印尼籍Ersona的遺體。

搜救人員原預估凌晨2時左右，趁退潮的黃金時間點以利救人，但受限種種因素，無法再找到其他失蹤者的下落，直到清晨6時天色逐漸變亮，也未能發現其他落海者的下落。消防局表示，目前仍有3人下落不明。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天上午斷裂坍塌，一輛經過的油罐車墜落，橋體下方多艘漁船遭波及，意外第一時間傳出有6名移工下落不明，引發高度重視，搜救人員隨即展開漏夜救援行動，但隨著天色逐漸變暗，搜動行動變得更為困難。

內政部長徐國勇表示，由於漁網與船隻的輪軸、馬達綁在一起，漁網長達1、2公里，在水中又特別重，潛水人員入海搜救時，怕漁網鉤住受困的移工，花了一點時間，但等到發現移工時，仍相當遺憾，僅找到3具遺體。

徐國勇說，船身沉到海底後，受到重力、船身被牆墩卡住、潮汐等因素影響，阻礙整個救援進度；原先搜救人員希望能在凌晨2時潮水較低的黃金時間點，能找到失聯的移工，卻無法如願，但搜救進度仍會持續進行。

搜救人員表示，由於白天視線較佳，加上國軍一大早就派出特殊浮門橋車支援，希望能加速找到失蹤外籍移工的下落。

南方澳大橋斷橋移工

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