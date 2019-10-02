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失蹤船員皆外籍漁工 恐困船艙海裡

2019-10-02 00:55聯合報 記者王燕華羅建旺戴永華／連線報導

南方澳跨港大橋是一座白色拱橋，不僅是顯著地標，也是迎接漁民滿載而歸的希望之橋；米塔颱風剛過，有網友拍到跨港大橋一度出現一道彩虹，沒想到爆發斷橋意外，一切都變了色。

橋斷後，軍警消全力救災，現場圍起封鎖線，傷亡人員生死未卜，海軍爆破大隊人員緊急潛水到船艙內找人，但困難度高，研判可能困在船艙或海裡，凶多吉少。

斷裂的大橋壓垮下方的漁船，新臺勝二六六號被拉出橋下後，船東還向海面拋下冥紙。原本是熱門的觀光漁港，一瞬間竟成為生死兩隔之地。

「救人要緊！」宜蘭縣長林姿妙第一時間到場，接著內政部長徐國勇也來了，在與搜救人員、蘇澳區漁會討論把船體吊起時如何兼顧安全，是要聽專家評估？還是船主實際經驗？漁民與部長看法不同，場面火爆，漁民甚至怒氣離場。此時交通部長林佳龍也來了，保證中央出錢出力協助。

消防救難人員聽到部長的話，準備吊起漁船，但漁船溢出的油汙布滿海面，海巡人員雖使用吸油綿，但海風一吹，綿都糾結在一起，好不容易吸起部分油汙，水中能見度仍不足。

南方澳跨港大橋昨天倒塌，晚間持續搜救，船東也在斷掉的橋邊灑冥紙。記者潘俊宏／攝影
南方澳跨港大橋昨天倒塌，晚間持續搜救，船東也在斷掉的橋邊灑冥紙。記者潘俊宏／攝影
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張姓油罐車司機雖逃過死劫，但醫院發出病危通知，司機的女兒正好是該醫院居家護理師，得知父親傷勢嚴重，心急如焚，忍痛完成手上工作，匆忙趕回醫院。家人說，現在不談追究責任，康復要緊。

晚間九時傳來消息，新臺勝卅三號及三六六號仍壓在橋下很難拖出來，而且船艙進水，吊掛困難，持續由大型機具進行扶正吊掛作業中。此時現場搜救人員主張，硬拖漁船恐造成解體，應該把壓在漁船的橋面平台切斷，才能讓漁船脫困。

南方澳大橋斷橋

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