斷橋壓3船 油汙阻視線 怪手破船救人

南方澳跨港大橋斷裂壓垮三艘漁船，其中一艘下午被拖出橋下，現場人員以拔河方式合力將船拉靠岸邊。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

宜蘭南方澳大橋昨突然坍塌，斷橋將三艘漁船重壓在水面下，部分船隻用油外漏，水下視線能見度幾乎是零，救援難度大增，救難人員花了六個小時才拖出一艘漁船，還有兩艘漁船仍在救援中。

「很少遇見難度這麼高的救援任務！」噶瑪蘭救難協會理事古文琦表示，現場油汙嚴重，水中能見度低，加上飄來陣陣瓦斯味，救難人員曾經試圖潛水靠近，但是實在太危險，後來改以三台怪手破壞船體救人。

救難人員上到船上，用破壞器材破壞已經被重壓變形的船艙，一點一點拉出被破壞的船艙與夾板，進度緩慢。

宜蘭縣消防局長徐松奕表示，現場十分複雜，橋梁直接壓在三艘船上面，船體卡在航道裡，造成施救困難，且因為船體整個沉在水面下，現場漂浮厚厚油汙，水中能見度幾乎是零，救援更加困難。

宜蘭縣蘭陽潛水協會、蘭陽救援協會、噶瑪蘭救難協會等民間救難團體，出動六十多人到場協助。

參與救援的噶瑪蘭救難協會莊姓成員說，漁船船艙被壓在水面下，下午又遇到漲潮，船隻僅存空間又更小，救援難度增加，且斷橋砸中三船正中央，要拖救也很困難。

國軍也馳援，兩艘海軍拖駁船趕到投入拖駁壓住漁船的任務，昨天下午三時四十四分，在斷橋事故發生六小時後，終於拖出第一艘新臺勝二六六號漁船，移到十三號碼頭，由大型機具吊掛上岸，尋找失聯漁工。