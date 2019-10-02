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巨響、地動、水花 蘇澳漁會驚叫「大橋不見了」

2019-10-02 00:51聯合報 記者王燕華吳淑君羅建旺戴永華戴瑞瑤／連線報導

「大橋不見了、大橋斷了！」目睹斷橋意外的蘇澳區漁會人員都尖聲大叫，空氣中滿是驚恐。

現場先爆出轟隆巨響，接著地面搖晃震動，只見南方澳跨港大橋就像一片脆弱的餅乾，突然從中間應聲斷裂，沉入水中時激起大量水花，來不及過橋的油罐車頭瞬間起火，驚恐一瞬間像極災難電影的畫面。

昨天上午九點半，駕駛油罐車的張姓男子要載油去漁友加油站補給，眼見快要駛過跨港大橋，橋梁卻應聲斷裂。油罐車被迫「倒退嚕」，車頭因撞擊橋頭摩擦起火，幸好火勢沒有波及後方載送的油料；附近漁工及加油站員工見油罐車冒火，緊急把司機救出來送醫。

張姓駕駛全身多處骨折、中度氣胸，痛到說不出話來，回憶當時情景，只記得突然一個很大的震動，接著聽到碰一聲很大聲響，他連人帶車跌落橋下。中油表示，司機傷勢嚴重，胸骨、腿部骨折，內臟部分有破裂，油罐車裝置的油罐體沒有破裂，附掛橋上的八吋油管斷裂，漏了一些油，但因數量不多已飄散掉。

南方澳跨港大橋昨天上午突然斷裂，橋下三艘漁船遭壓垮，至深夜仍在搜救失聯外籍漁工。...
南方澳跨港大橋昨天上午突然斷裂，橋下三艘漁船遭壓垮，至深夜仍在搜救失聯外籍漁工。 記者侯永全／攝影
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意外當時，現場突然爆發「轟隆」巨響，當時蘇澳區漁會幹部正在開會。林姓員工說，聽到三、四秒巨響後，感覺整個地面都在晃動，大家往巨響聲音看去，發現跨港大橋沉入海裡；李姓員工說，因座位後方就是窗戶，轉頭一看時還不敢置信，「大橋不見了！」

被送往博愛醫院的菲律賓移工目擊橋崩塌瞬間，他說，當時漁船停靠在岸邊，連他一共有十一個人在船上，有人整理漁網、有人在洗澡。看見橋塌了，大家驚呼大叫，趕緊跑到岸上，嚇得發抖，但有四人來不及逃出。

橋斷裂壓垮橋下三艘漁船，黃姓技士正好在其中一艘船上修理冷凍設備，由於缺少零件回去找，過兩分鐘再回來後，橋就斷了。慶幸自己命大躲過橋崩，餘悸猶存。住在南方澳廿幾年了的陳先生說，早上九點多突然傳出巨大聲響，以為是在放鞭炮，出外一看「天啊，不得了！」

「怎麼可能，不過去排隊加油而已。」被跨港大橋壓到的三艘船都是江姓船東所有，包括新臺勝二六六號、三六六號、卅三號，二六六號上有四人，三六六號上有二人。

南方澳跨港大橋位置圖 圖表／聯合報提供
南方澳跨港大橋位置圖 圖表／聯合報提供
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南方澳大橋斷橋

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