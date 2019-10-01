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不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌！尋獲2罹難者 仍有4人失聯搜救中

港務公司：南方澳大橋鋼筋鏽蝕已改善

2019-10-01 22:47中央社 台北1日電

南方澳跨港大橋今天坍塌，有專家研判與鋼索鏽蝕有關，台灣港務公司晚間發布新聞稿，坦...
南方澳跨港大橋今天坍塌，有專家研判與鋼索鏽蝕有關，台灣港務公司晚間發布新聞稿，坦承曾檢測出鋼筋鏽蝕問題，但未提及鋼索，且鏽蝕已在去年10月改善。記者鄭超文／攝影
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宜蘭南方澳跨港大橋今天坍塌，原因未明，但有專家研判與鋼索鏽蝕有關。台灣港務公司晚間發布新聞稿，坦承曾檢測出鋼筋鏽蝕問題，但未提及鋼索，且鏽蝕已在去年10月改善。

港務公司說，交通部曾在民國97年公布資料，指出全台有188座老舊及受損橋梁需修繕，其中並無南方澳大橋

港務公司表示，南方澳大橋都是依照交通部頒布的「公路橋梁檢測及補強規範」定期巡檢維修，105年由宜蘭縣政府委由健行科技大學檢測，報告中的缺失包括混凝土裂縫、鋼筋鏽蝕、落水管老舊、伸縮縫待清理、AC鋪面坑洞等，但未提到鋼索鏽蝕。

港務公司強調，南方澳跨港大橋檢測出的缺失，已在106年、107年投入約新台幣1000萬元修繕，並已在107年10月全部改善完成。

根據港務公司說法，南方澳跨港大橋每4年大檢修一次，上一次是2016年，原本已編列500萬元預算，安排明年大檢修。

此外，南方澳大橋歷年的檢修紀錄，港務公司則說仍在整理。

根據港務公司提供資料，南方澳大橋位於蘇澳港轄區內，是由省府建設基金專案補助，由宜蘭縣政府農業局代辦施工，民國85年1月27日開工興建，工程名稱為「蘇澳港跨漁港航道拱橋興建工程」，工程經費2.7億元，87年7月23日完工，同年11月20日驗收完成。

南方澳大橋斷橋

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