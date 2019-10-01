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南方澳跨港大橋坍塌 蔡總統：要查清楚事故原因

2019-10-01 19:52中央社 宜蘭縣1日電

南方澳跨港大橋今天坍塌導致多人受傷，總統蔡英文前往醫院探視傷者時表示，已要求要查清楚事故原因，不要迴避責任，現場已做第一階段證據保存，以便未來調查需要。

宜蘭縣消防局指出，南方澳跨港大橋坍塌，目前為止共有12人受傷，其中有9名是外籍男子，另61歲油罐車司機張姓男子及2名海巡人員送往羅東博愛醫院治療，另有3名印尼籍及3名菲律賓籍男子失聯。

蔡總統下午4時10分先前往蘇澳漁會漁具倉庫旁「中央災害應變中心前進協調所」瞭解災情後，接著驅車到台北榮民總醫院蘇澳分院、羅東聖母醫院及羅東博愛醫院探視傷者。

蔡總統接受媒體聯訪時表示，油罐車司機張男的頭部應該沒有重大傷勢，意識還算清楚，但身體有多處出血，可能需要長一點的時間治療。

媒體詢問，是否有與張男對話？蔡總統說，因為他累了正在休息，一旁有好幾名家屬陪伴，家屬看起來蠻平靜，她也告訴家屬會提供張男最好的協助，讓他能在醫師照顧下復原，醫師也有信心。

至於2名海巡人員傷勢，蔡總統指出，目前正在急診室觀察，看起來精神還不錯；如果沒有大礙，院方應該在這一兩天就會讓2人出院。

另外，蔡總統表示，台北榮總蘇澳分院目前仍收治2名外籍移工，這2人傷勢及情緒穩定；剛也前往聖母醫院探視，其中有1名越南籍男子傷勢較為嚴重，正在加護病房治療，還沒完全清醒，但醫生說該名越南籍男子很年輕，有很大機會能夠康復，院方也會給予最好、最完整照顧，直到傷患康復。

南方澳大橋斷橋

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