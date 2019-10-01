南方澳大橋坍塌 府院緊急應變總動員

2019-10-01 18:57 中央社 台北1日電



宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午坍塌，府院啟動重大事件應變機制，總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇都趕到現場，在立院備詢的行政院長蘇貞昌也隨時掌握訊息下達指示，總動員應變。

總統幕僚透露，南方澳跨港大橋事故發生當下，總統府及國安會隨即接獲消防署訊息，並立即啟動重大事件應變機制，同時與行政院各部會取得聯繫，陸續掌握各項訊息。橋梁約莫上午9時30分坍塌，5分鐘內海巡、警消啟動救援，空勤直升機約9時45分出動前往，隨後海軍跟工兵也在最短時間抵達。

當時，蔡總統正在總統府內接見即將完成任務返回日本的日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫；接見行程結束後，蔡總統立即和正趕往宜蘭現場的內政部長徐國勇通電話了解初步情況，了解國軍警消已經動員，並要求所有單位，務必全力協助宜蘭縣政府，全力進行搜救作業。

總統幕僚指出，事故發生後，總統與各單位通聯不斷，各項訊息在第一時間也難免紛雜，而導致總統在第一時間對媒體發言，釋出剛收到尚待確認的訊息，造成誤會，但面對事故，蔡總統仍認為，關鍵是全力搶救，救災第一。

蔡總統之後取消原訂在台中、彰化行程，於下午前往事故現場，關心搜救進度，並探視傷患。彰化行程是每年適逢重陽節前的探訪行程，為避免對百歲人瑞的爺爺奶奶失禮，由副總統陳建仁代替蔡總統前往致意。

南方澳跨港大橋上午發生坍塌意外時，蘇貞昌正在立法院備詢台上接受立委質詢，行政院發言人KolasYotaka（谷辣斯．尤達卡）說，幕僚接到訊息後趕緊彙整相關資訊，趁蘇貞昌備詢的短暫空檔回到座位時，立即向蘇貞昌報告，蘇貞昌也在第一時間指示警消單位全力搜尋搶救民眾，相關部會妥善因應。

當時也在立院備詢的交通部長林佳龍，與因應米塔颱風而坐鎮中央災變中心的內政部長徐國勇，在接獲消息後相繼趕赴現場。

政院幕僚說，由於此事後續涉及漁民補償、航道清通等跨部會協調業務，蘇貞昌在質詢午休時間聽取報告後，指示行政院副院長陳其邁也到現場了解狀況，協助處理相關業務、整合各部會資源，可說是行政體系總動員。