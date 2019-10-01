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南方澳大橋坍塌 蔡總統：2日上午完成臨時航道

2019-10-01 18:36中央社 宜蘭縣1日電

宜蘭縣南方澳大橋今天坍塌導致多人受傷，總統蔡英文今天表示，目前仍以搜救第一，但政府也知道漁民很著急，預計明天上午可完成臨時航道，交通部會優先處理。

南方澳大橋上午9時許發生坍塌意外，造成一輛油罐車遭橋墩壓毀後起火，現場多艘漁船受損，10人受傷送醫，多人待救。

蔡總統下午4時10分抵達蘇澳漁會漁具倉庫旁「中央災害應變中心前進協調所」後，隨即在行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇及宜蘭縣長林姿妙陪同下聽取現場簡報，隨後由林佳龍報告救災處理狀況，蔡總統也頻頻與林佳龍交談。

蔡總統表示，事故發生已好幾個小時，這段時間政府都在全力搜救，現仍在持續搜救幾名失蹤漁工，這個階段還是救災第一，希望各單位與宜蘭縣政府一起努力，以搜救第一優先。傷患救助部分，希望讓他們得到最好的照顧，從優考慮慰問金。

蔡總統說，簡報中提到，事故造成漁船進出不便，已在蘇澳設置部分碼頭備用，但很多漁船因颱風的關係都停在港口裡，無法出海作業，還是要盡快排除漁船進出障礙，至少要先做好便道，讓漁船可出海作業。

蔡總統表示，漁民無法出海作業造成的損失，希望交通部與行政院農業委員會能視情況及相關規定，提供漁民最大程度補償。

蔡總統說，目前已在進行第一階段事故調查準備，希望初期調查與證據保全務必完整，讓後續調查過程中有更正確的調查結果。請交通部務必找出事故原因，也不會迴避任何應該要負的責任。

蔡總統表示，相關單位還是要進行老舊橋梁檢測工作，也請交通部與各縣市協力，一起更進一步檢測全台灣老舊橋梁，較老舊或較危險狀態橋梁要優先且從速強化補強作業，確保安全。

蔡總統說，受傷送醫或尚未救出的外籍移工，已請外交部聯絡相關駐台代表，漁業單位與勞動部會一起協助，完整照顧，包括家屬如果要到台灣，政府也會提供協助。

南方澳大橋斷橋

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