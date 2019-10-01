總統：找南方澳大橋事故原因 不迴避應負的責任

2019-10-01 17:20 中央社 宜蘭1日電



宜蘭縣南方澳大橋今天坍塌導致多人受傷，總統蔡英文今天前往現場了解搜救進度後表示，請交通部務必找出事故原因，不應迴避任何應負的責任，並進行老舊橋梁檢測工作。

蔡總統下午4時許由行政院副院長陳其邁陪同，抵達蘇澳漁會漁具倉庫旁「中央災害應變中心前進協調所」了解搜救進度，分別聽取內政部、交通部及宜蘭縣政府等單位簡報說明事故發生經過及搜救現況；蔡總統做出幾點裁示後，轉往事故現場。